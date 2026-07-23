Életmód
Sokan csak divatból varratják, pedig meglepő jelentése van a fekete sávtetoválásnak
Egy egyszerű fekete csík nemcsak a tetoválóművészek türelmét teszi próbára, hanem egy kevéssé ismert, felnőtt tartalmú jelentést is hordozhat.2026.07.23 08:34ma.hu
Az egyszerűnek tűnő fekete sávtetoválás az egyik legmegosztóbb minta a tetoválóművészek körében. Bár első pillantásra könnyen elkészíthetőnek tűnik, a szakemberek szerint valójában rendkívül időigényes és precíz munkát igényel.
Egy tetoválásokkal foglalkozó TikTok-csatorna szerint a tökéletesen egyenes, egyenletesen kitöltött fekete gyűrű elkészítése sokkal nehezebb, mint azt a legtöbb vendég gondolná. A legkisebb egyenetlenség is azonnal feltűnik, ezért a minta komoly odafigyelést követel.
A fekete sáv hagyományosan többféle jelentéssel is bír. Sokan a gyász, egy elveszített hozzátartozó vagy egy fontos életszakasz lezárásának jelképeként választják, mások számára az erőt, a kitartást vagy egyszerűen a minimalista stílust fejezi ki.
Az interneten ugyanakkor elterjedt egy másik értelmezés is. Egyes, főként LGBTQ+ közösségekhez kapcsolódó online felületeken a fekete sávtetoválást egy meghatározott szexuális preferenciára utaló jelképként is említik. Eszerint a sáv elhelyezkedése egy intim jelentéstartalommal társulhat.
A cikkek szerint ezt az értelmezést sokan az amerikai felnőttfilmes Brent Everett nevéhez kötik, akinek tulajdonítják a szimbólum népszerűsítését bizonyos közösségekben. Erre azonban nincs egyértelműen igazolt történeti bizonyíték, ezért ez az értelmezés inkább internetes kultúraként, mint általánosan elfogadott jelentésként kezelhető.
A tetoválóművészek szerint ezért érdemes alaposan utánanézni egy-egy motívum lehetséges jelentéseinek, mielőtt valaki végleges mintát választ magának, hiszen egy látszólag egyszerű szimbólum is hordozhat olyan kulturális vagy közösségi jelentéseket, amelyekről a viselője eredetileg nem is tudott.
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