Életmód

Sokan csak divatból varratják, pedig meglepő jelentése van a fekete sávtetoválásnak

Egy egyszerű fekete csík nemcsak a tetoválóművészek türelmét teszi próbára, hanem egy kevéssé ismert, felnőtt tartalmú jelentést is hordozhat. 2026.07.23 08:34 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egyszerűnek tűnő fekete sávtetoválás az egyik legmegosztóbb minta a tetoválóművészek körében. Bár első pillantásra könnyen elkészíthetőnek tűnik, a szakemberek szerint valójában rendkívül időigényes és precíz munkát igényel.



Egy tetoválásokkal foglalkozó TikTok-csatorna szerint a tökéletesen egyenes, egyenletesen kitöltött fekete gyűrű elkészítése sokkal nehezebb, mint azt a legtöbb vendég gondolná. A legkisebb egyenetlenség is azonnal feltűnik, ezért a minta komoly odafigyelést követel.



A fekete sáv hagyományosan többféle jelentéssel is bír. Sokan a gyász, egy elveszített hozzátartozó vagy egy fontos életszakasz lezárásának jelképeként választják, mások számára az erőt, a kitartást vagy egyszerűen a minimalista stílust fejezi ki.



Az interneten ugyanakkor elterjedt egy másik értelmezés is. Egyes, főként LGBTQ+ közösségekhez kapcsolódó online felületeken a fekete sávtetoválást egy meghatározott szexuális preferenciára utaló jelképként is említik. Eszerint a sáv elhelyezkedése egy intim jelentéstartalommal társulhat.



A cikkek szerint ezt az értelmezést sokan az amerikai felnőttfilmes Brent Everett nevéhez kötik, akinek tulajdonítják a szimbólum népszerűsítését bizonyos közösségekben. Erre azonban nincs egyértelműen igazolt történeti bizonyíték, ezért ez az értelmezés inkább internetes kultúraként, mint általánosan elfogadott jelentésként kezelhető.



A tetoválóművészek szerint ezért érdemes alaposan utánanézni egy-egy motívum lehetséges jelentéseinek, mielőtt valaki végleges mintát választ magának, hiszen egy látszólag egyszerű szimbólum is hordozhat olyan kulturális vagy közösségi jelentéseket, amelyekről a viselője eredetileg nem is tudott.