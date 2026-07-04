Életmód

Meglepő eredményre jutottak a kutatók - ez a hétköznapi vitamin lassíthatja az öregedést

A Harvard Medical School kutatóinak új vizsgálata szerint a D-vitamin rendszeres szedése lassíthatja a biológiai öregedés egyik fontos folyamatát. A kutatás eredményeit a The American Journal of Clinical Nutrition közölte.



A kutatók azt vizsgálták, hogyan hat a napi D-vitamin-pótlás a telomerek hosszára. A telomerek a kromoszómák végén található védőszakaszok, amelyeket gyakran a cipőfűző műanyag végéhez hasonlítanak. Feladatuk, hogy megvédjék a genetikai állományt a sejtosztódások során, ám az életkor előrehaladtával fokozatosan rövidülnek. A rövidebb telomereket számos kutatás összefüggésbe hozta a krónikus betegségek magasabb kockázatával és a korai halálozással.



A véletlenszerűen kiválasztott résztvevőkkel végzett klinikai vizsgálatban közel ezer, 50 év feletti ember vett részt. Az egyik csoport naponta 2000 nemzetközi egység (IU) D-vitamint kapott, míg a másik csoport hatóanyag nélküli placebót szedett.



Négy év elteltével a D-vitamint szedő résztvevők telomerjei kevesebb mint fele akkora mértékben rövidültek, mint a placebo-csoport tagjaié. A kutatók emellett azt is megfigyelték, hogy a D-vitamint szedőknél ritkábban alakultak ki autoimmun betegségek, valamint alacsonyabb gyulladásos értékeket mértek.



A kutatás vezetője, JoAnn Manson szerint az eredmények arra utalnak, hogy a D-vitamin ígéretes szerepet játszhat a biológiai öregedés lassításában és az életkorral összefüggő krónikus betegségek megelőzésében. Elmondása szerint a D-vitamin csökkenti a szervezetben zajló gyulladásos folyamatokat, amelyek a telomerek rövidülésének egyik fő kiváltói.



A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kutatás eredményeit további, független vizsgálatoknak is meg kell erősíteniük, mielőtt megváltoznának az általános ajánlások.



A tanulmányban alkalmazott napi 2000 NE D-vitamin biztonságosnak bizonyult, a résztvevőknél nem jelentkeztek számottevő mellékhatások. Ugyanakkor az Egyesült Államokban működő szakmai szervezetek többsége továbbra sem javasolja a teljes lakosság rutinszerű D-vitamin-szűrését vagy a mindenkinek ajánlott táplálékkiegészítő-szedést.



A National Academy of Medicine jelenlegi ajánlása szerint 70 éves korig napi 600 NE, 70 év felett pedig napi 800 NE D-vitamin fedezi a legtöbb ember szükségletét. Az Endocrine Society ugyanakkor úgy véli, hogy a D-vitamin-pótlás különösen hasznos lehet a 75 év felettiek, a várandós nők, a gyermekek és a prediabéteszben szenvedők számára, konkrét dózist azonban nem határoz meg.



JoAnn Manson szerint azok számára, akik étrendjükből vagy napfény hatására nem jutnak elegendő D-vitaminhoz, a napi 1000–2000 NE pótlás ésszerű megoldás lehet. A vitamin természetes forrásai közé tartoznak a zsíros tengeri halak – például a lazac, a szardínia és a tonhal –, valamint egyes gombafajok, míg több országban tejtermékeket, gabonaféléket és gyümölcsleveket is D-vitaminnal dúsítanak.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a túlzott D-vitamin-bevitel veszélyes lehet. A napi 10 000 NE-t meghaladó adagok már emelkedett vér- vagy vizeletkalciumszintet, illetve mérgezési tüneteket okozhatnak, ezért az ajánlott mennyiséget nem érdemes önkényesen túllépni.



A kutatók hangsúlyozzák, hogy a D-vitamin-kiegészítés nem helyettesíti az egészséges életmódot. A rendszeres testmozgás, a kiegyensúlyozott táplálkozás és a mérsékelt napfénynek való kitettség továbbra is a hosszú távú egészség megőrzésének legfontosabb eszközei. A kutatók szerint már heti néhány, körülbelül 15 perces déli séta is elegendő lehet ahhoz, hogy a szervezet természetes úton D-vitamint termeljen.