Élő környezet

Virágzó árokpart miatt kap felszólításokat egy vecsési lakos, miközben országosan a vágatlan május terjed

Miközben több város és környezetvédelmi szereplő a ritkább fűnyírás mellett kampányol az aszály miatt, egy vecsési lakos szerint náluk még a virágzó árokpartot sem tűrik meg. 2026.05.13 10:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Különös ellentmondásra hívta fel a figyelmet egy vecsési lakos, aki szerint már két felszólítást is kapott azért, mert virágzó növényekkel hagyta meg az árokpartot ingatlana előtt. A panaszos szerint miközben országszerte egyre többen támogatják a természetközelibb, ritkább fűnyírást, helyben továbbra is ragaszkodnak a teljesen lenyírt közterületekhez.

A bejegyzés szerint a virágos partszakasz kifejezetten népszerű volt a környéken. Többen megálltak fotózkodni, érdeklődtek a növényekről, sőt volt, aki hajtást vagy magot is kért, hogy otthon is hasonló virágos területet alakítson ki.



A lakos ugyanakkor azt állítja, hogy a vecsési polgármesteri hivatal illetékes osztályáról folyamatosan érkeznek a felszólítások a növényzet eltávolítására. Szerinte különösen érthetetlen a szigor, mivel a virágos sáv csak rövid ideig marad látványos, a nyári hőségben gyorsan kiszárad és levirágzik.



Az ügy azért váltott ki nagyobb figyelmet, mert közben országosan is egyre több helyen terjed a "vágatlan május" mozgalom. A kezdeményezést Gajdos László, a Tisza Párt élő környezetért felelős minisztere hirdette meg az áprilisi aszályhelyzetre hivatkozva.



A felhívás szerint a ritkább fűnyírás segíthet megőrizni a talaj nedvességtartalmát, csökkentheti a kiszáradást, valamint kedvezhet a beporzó rovaroknak és a városi biodiverzitásnak is. Gajdos arra kérte az embereket, hogy aki teheti, legalább májusban ne vágja le a füvet.



A kezdeményezéshez több város, köztük Budapest és Székesfehérvár is csatlakozott.

Az elmúlt években egyre több európai település kezdte átalakítani közterület-kezelési gyakorlatát, és több helyen már tudatosan hagynak meg vadvirágos sávokat vagy ritkábban nyírt területeket a környezetvédelmi szempontok miatt. A vecsési eset azonban azt mutatja, hogy a rendezett közterületekről alkotott hagyományos szemlélet és az új, természetbarát megközelítés között továbbra is komoly feszültségek vannak.