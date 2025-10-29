Gyász

Svájci támogatással fejlesztik a magyar hospice ellátást

A Belügyminisztérium számára kiemelt feladat a hospice és palliatív ellátás fejlesztése, annál is inkább, mert az ellátás az egészségügy emberi arcát erősíti. 2025.10.29 22:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatásával megvalósuló hospice és palliatív, vagyis életminőség javító ellátási program célja az otthoni és intézményi ellátás minőségének fejlesztése, koordinációjának javítása - jelentette ki a belügyi tárca európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkára a programhoz kapcsolódó tanácskozáson Budapesten.



Tóth Judit hangsúlyozta: a hospice és a palliatív ellátás nem pusztán egészségügyi tevékenység, hanem emberi válasz arra, miként tudunk jelen lenni egymás életében akkor, amikor a legnagyobb szükség van a türelemre és a szeretetre.



Elmondta: a program 9,3 millió svájci frank, vagyis 3,9 milliárd forintnyi keretösszeg felhasználásával, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) koordinációjával kívánja elérni a kitűzött célokat, többek között a szakemberek és önkéntesek továbbképzése, illetve a lakosság tájékoztatása útján.



A képzések, az oktatófilmek, az új tananyagok nem csupán tudást közvetítenek, hanem azt az értékrendet is, hogy az emberi élet minden szakasza értékes. Ezért hálás köszönet illeti mindazokat, akik segítették a program megvalósulását - tette hozzá.



A Belügyminisztérium számára kiemelt feladat a hospice és palliatív ellátás fejlesztése, annál is inkább, mert az ellátás az egészségügy emberi arcát erősíti - mondta a helyettes államtitkár.



Alexander Renggli, Svájc magyarországi nagykövete azt hangsúlyozta, hogy az élet méltóságteljes befejezése alapvető emberi jog, amit az ENSZ számos nemzetközi egyezménye is rögzít. Ehhez pedig minden államnak meg kell teremteni a szükséges feltételeket.



A program célja az ellátás fejlesztése országos szinten annak érdekében, hogy javuljon a páciensek és családtagjaik életminősége. Csökkenjen az elkerülhető kórházi tartózkodás időtartama, a rendelkezésre álló erőforrások jobb felhasználásával, az orvosok, az ápolók, a gondozók, az otthoni szolgáltatást nyújtók koordinációjának erősítésével, ami erősíti a társadalom kohézióját is.

A nagykövet példaként említette, hogy más európai országokhoz hasonlóan Svájcban is egyre nő a várható élettartam, miközben csökken a születésszám. Ez azt jelenti, hogy Svájcban 2025 és 2050 között meg fog duplázódni a 80 évnél idősebbek száma. Ez is mutatja, hogy egyre inkább szükséges a hospice és palliatív ellátás erősítése.



Raffay Bálint az OKFŐ főigazgató-helyettese emlékeztetett arra, hogy a program öt komponense a regionális ellátórendszerek, az integrált ellátási egységek erősítése; célozza az egyetemi-klinikai központokat, segíti az otthonápolást, illetve továbbképzést és tájékoztatást nyújt a szakemberek, illetve a lakosság részére.



Deli Mária, az OKFŐ ápolási igazgatója arról szólt, hogy a program során megvalósuló 13 továbbképzés keretében 62 tananyag segítségével 1900 szakember: ápolók, dietetikusok, gyógytornászok házi- és ambuláns orvosok, pszichológusok és mentálhigiénés szakemberek továbbképzését valósítják meg.



Offline és online tájékoztatási felületeket alakítanak ki a hozzátartozóikat otthonukban ápolók tevékenységének segítése érdekében. Ezek alapvető ápolási ismereteket tartalmaznak, illetve hiteles forrásként segíthetik a betegek és hozzátartozóik eligazodását, megkönnyítve a mindennapokat - mondta az ápolási igazgató.