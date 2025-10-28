Programajánló

Budapestre érkezik Európa legnagyobb vegán csúcstalálkozója

Először rendeznek nemzetközi szintű vegán csúcstalálkozót Magyarországon.

2025.10.28
A Vegan Summit Budapestet november 22-én tartják az Europa Event Centerben, ahol a fenntarthatóság, egészség és tudatosság áll a középpontban. A szervezők ezres tömegre számítanak, a résztvevők 40%-a nem vegán.

A rendezvényen díjátadó, előadások, gasztronómiai programok és több mint húsz márka standja várja a látogatókat. Vida Raul szakmai vezető szerint a cél a szemléletformálás. Hírességek is felszólalnak, köztük Litkai Gergely és Steiner Kristóf.

A Malacvédő Alapítvány minden jegy után 500 forint támogatást kap.

Részletek: www.vegansummit.hu

