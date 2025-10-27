Egészség

Ötven éve keresik a választ - kiderült, miért hallanak hangokat a skizofrének

Egy friss kutatás megoldást kínál a pszichiátria egyik legnagyobb rejtélyére: miért hallanak a skizofréniával élő emberek olyan hangokat, amelyeket mások nem. 2025.10.27 08:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ausztrál Új-Dél-Walesi Egyetem (UNSW Sydney) pszichológusai most először mutatták be kísérletes bizonyítékát annak, hogy az auditív hallucinációk valójában az agy belső beszédének hibás felismeréséből fakadhatnak. Az eredmények, amelyeket a Schizophrenia Bulletin folyóiratban publikáltak, nemcsak egy fél évszázados elméletet erősítenek meg, hanem új lehetőséget is nyitnak a skizofrénia biológiai hátterének feltárásában.



A kutatást vezető Thomas Whitford professzor, az UNSW Pszichológiai Intézetének kutatója évtizedek óta vizsgálja, hogyan befolyásolja a belső beszéd – az a „belső hang”, amellyel mindannyian gondolkodunk vagy tervezünk – az emberi tudat működését. A legtöbb ember nap mint nap „hallja” saját gondolatait anélkül, hogy erre külön figyelne, de a skizofréniában élők esetében ez a folyamat mintha meghibásodna. Normális körülmények között, amikor kimondunk valamit – akár csak fejben –, az agy előre megjósolja saját hangunkat, és emiatt az auditív kéreg aktivitása átmenetileg csökken. A skizofréniás betegek esetében viszont ez az előrejelző mechanizmus hibásan működik: az agy nem ismeri fel a hangot sajátjaként, és úgy reagál, mintha egy másik ember beszélne.



Whitford szerint ez az a pont, ahol a hallucinációk kezdődnek. Az elmélet, miszerint a skizofréniás emberek saját gondolataikat hallják „külső hangként”, már ötven éve ismert a tudományban, ám eddig senki sem tudta közvetlenül tesztelni, mert a belső beszéd – természeténél fogva – mérhetetlennek tűnt. A kutatócsoport azonban EEG-vel (elektroenkefalográfiával) vizsgálta az agyi aktivitást, és így közvetett módon „meghallgatta” a belső hangokat.



A kísérlet során három csoport vett részt: skizofréniás páciensek, akik a közelmúltban hallottak hangokat, azok, akiknek nem volt ilyen élményük, valamint egészséges kontrollszemélyek. A résztvevőknek fejhallgatón keresztül rövid hangokat – például a „bah” vagy „bih” szótagokat – játszottak le, miközben arra kérték őket, hogy ugyanazt a hangot képzeljék el belső beszéd formájában. A kutatók így vizsgálták, hogyan reagál az agy, amikor az elképzelt és a hallott hang megegyezik vagy eltér egymástól.

Az egészséges résztvevők agya, ahogy várható volt, csökkent aktivitást mutatott az auditív kéregben, amikor a belső és a külső hang egyezett – az agy előre „kikapcsolta” a válaszát, mert felismerte a saját belső beszédét. A hallucinációkat nemrég átélt skizofréniás csoportnál viszont ennek éppen az ellenkezője történt: az agyuk fokozott aktivitással reagált, mintha a belső hang külső forrásból érkezett volna. A harmadik csoport, amelynek tagjai nem tapasztaltak hallucinációkat, a két szélső minta között helyezkedett el – ez arra utal, hogy a belső beszéd felismerésének zavara fokozatosan alakulhat ki, és talán előre jelezheti a pszichózis közeledtét.



A kutatás tehát megerősítette, hogy a skizofréniában élő emberek agya félreértelmezi saját gondolatait, és külső forrásból származó hangként érzékeli őket. Whitford professzor szerint ez az eddigi legközvetlenebb és legmeggyőzőbb bizonyíték az öt évtizedes elméletre. A következő lépés annak vizsgálata, hogy az EEG-vel mért „belső beszédreakció” alkalmas lehet-e biológiai jelzőként (biomarker) a pszichózis kockázatának előrejelzésére.



A skizofrénia ma is az egyik legnehezebben diagnosztizálható mentális zavar, mivel nincsenek objektív, laboratóriumi mérőszámai – a diagnózis kizárólag viselkedéses megfigyeléseken és önbevalláson alapul. Ha a belső beszéd felismerésének EEG-mintázata valóban biomarkerként használható, az forradalmi áttörést jelenthet a korai felismerésben és a megelőző beavatkozásokban.



„Ha megértjük, milyen biológiai folyamatok okozzák a tüneteket, akkor talán olyan kezeléseket is fejleszthetünk, amelyek nemcsak enyhítik, hanem megelőzik a pszichózist” – fogalmaz Whitford. A mostani eredmények azt sugallják, hogy a skizofrénia nem csupán „tudatzavar”, hanem az agy egyik legfinomabb prediktív mechanizmusának zavara – annak a rendszernek, amely elválasztja a külvilág hangjait a saját elménk belső monológjától.