Életmód
A sajttárolás rejtett szabályai - így rontod el nap mint nap
Rosszul eszel sajtot! Szakértők elárulták, hogyan kell helyesen tárolni a tejtermékeket - és miért SOHA ne tartsd együtt a kéksajtot, a cheddar sajtot és a brie sajtot.2025.10.20 12:04ma.hu
A világ egyik legkedveltebb étele, a sajt, szinte minden hűtőben megtalálható – mégis, a legtöbben teljesen rosszul tároljuk. Legyen szó érett cheddarról, krémes brie-ről vagy karakteres kéksajtról, a helytelen hűtési szokások nemcsak az ízélményt rontják, hanem a sajt minőségét és eltarthatóságát is drasztikusan csökkentik. Egy élelmiszeripari szakértő most lerántotta a leplet arról, milyen hibákat követünk el, és hogyan őrizhetjük meg kedvenceink frissességét tovább.
Jill Allen, a Tillamook élelmiszeripari kutatás-fejlesztési igazgatója szerint a legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, ha különböző típusú sajtokat együtt tárolunk a hűtőben. Sok háztartásban a kéksajt, a cheddar és a brie egyetlen dobozba kerül – ez azonban a legrosszabb, amit tehetünk. Allen szerint ugyanis a különböző sajtok eltérő penész- és élesztőkultúrákat tartalmaznak, amelyek egymásra is hatnak. Ha például a kéksajtot és a cheddart egy helyre tesszük, a kéksajt spórái „átszivárognak” a másikra, és megváltoztatják annak ízét, állagát és érési folyamatát. A cheddar szó szerint „táptalajává” válik a kéksajt penészének.
A szakértő azt javasolja, hogy a sajtokat mindig az eredeti csomagolásukban tartsuk, és a felbontott részt gumiszalaggal vagy klipsszel zárjuk vissza. Ha a csomagolás már nem használható, érdemes sütőpapírt, viaszpapírt vagy kifejezetten sajttárolásra készült zacskót választani – ezek segítenek fenntartani a megfelelő páratartalmat és légáramlást, miközben megakadályozzák a túlzott kiszáradást.
Sokan a fagyasztást választják, hogy meghosszabbítsák a sajt élettartamát, de Allen szerint ez sem mindig jó ötlet. A kemény sajtok – például a parmezán vagy az érlelt cheddar – viszonylag jól bírják a fagyasztást, és akár két hónapig is eltarthatók a mélyhűtőben. A puhább sajtok, mint a brie, a feta vagy a krémsajt, azonban kiolvasztás után vizes, szemcsés állagúvá válnak, és elveszítik karakteres textúrájukat. Ha mégis szükséges a fagyasztás, a legjobb, ha a sajtot lereszelve tesszük a fagyasztóba, és később főzéshez, például tészták vagy szószok alapanyagaként használjuk fel.
A sajt története egyébként évezredekre nyúlik vissza. Régészeti kutatások szerint már 7200 évvel ezelőtt, a Földközi-tenger térségében is készítettek fermentált tejtermékeket. Az 5300 előtti időkből származó agyagedényeken talált maradványok azt mutatják, hogy a korai földműves közösségek a tejet feldolgozva próbálták hosszabb ideig eltarthatóvá tenni, és így jött létre a sajt, amely akkoriban is fontos tápanyagforrásnak számított minden korosztály számára.
A modern háztartásokban a sajt ma is nélkülözhetetlen: egyszerre gasztronómiai élvezet és kulturális örökség. Ám a valódi ízélményhez nemcsak jó minőségű sajtra van szükség, hanem arra is, hogy tudjuk, hogyan bánjunk vele. A helyes tárolás – külön csomagolás, megfelelő páratartalom és a fagyasztás megfontolt használata – nemcsak a hűtőnk rendezettségét javítja, hanem a sajt eredeti ízvilágát is megőrzi. Ahogy Jill Allen fogalmazott: „A sajt élő étel – és ha tisztelettel bánunk vele, sokkal tovább hálálja meg a gondoskodást.”
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 12:04 A sajttárolás rejtett szabályai - így rontod el nap mint nap
- 10:57 2050-re víz alá kerülhet Anglia negyede - nyolcmillió otthon lehet veszélyben a klímaváltozás miatt
- 8:55 BKK: hamarosan kezdődik a Flórián téri felüljáró felújításának második üteme
- 6:54 Felhős, de enyhe idő várható a héten
- 22:47 Súlyos gázolás Fóton, pedig elkerülhető lett volna a baleset - videó
- 20:32 120-szal rohant a halálba a hetvenéves sofőr - három halott a szávaszentdemeteri buszbalesetben
- 18:29 Több ezer brit perli a Johnson&Johnsont: a talkumos babahintőpor rákot okozhatott
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06