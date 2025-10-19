Életmód

Több ezer brit perli a Johnson&Johnsont: a talkumos babahintőpor rákot okozhatott

A brit ügy most precedenst teremthet Európában, és alapjaiban formálhatja át a kozmetikai és gyógyszeripari termékek biztonsági szabályozását. 2025.10.19 ma.hu

Több mint háromezer ember indított pert az Egyesült Királyságban a Johnson & Johnson ellen, azt állítva, hogy a cég ikonikus talkumos babahintőpora azbesztet tartalmazott, és ezzel összefüggésben daganatos megbetegedéseket okozott. A gyógyszeripari óriás most az egyik legsúlyosabb egészségügyi és jogi válságával néz szembe, amely évek óta világszerte kísérti a vállalat hírnevét.



A brit felperesek – köztük olyan családok, akik szeretteiket veszítették el – azt állítják, hogy ők vagy hozzátartozóik petefészekrákban, illetve mezoteliómában betegedtek meg a Johnson’s Baby Powder használata után. A mezotelióma az egyik legagresszívebb daganattípus, amely a szervezet belső szerveit borító hártyát támadja meg, és jellemzően azbeszt-expozícióhoz köthető. Az érintettek a londoni felsőbíróságon kártérítést követelnek, miközben újra reflektorfénybe kerül a világ egyik legismertebb higiéniai terméke.



A felperesek ügyvédei szerint a Johnson & Johnson évtizedeken keresztül tisztában volt azzal, hogy egyes talkumbányákból származó alapanyaga azbeszt-szennyezett lehet, ám ezt elhallgatta a fogyasztók elől. A vádak szerint a vállalat a 2020-as évek elejéig folytatta a termék értékesítését az Egyesült Királyságban, miközben az Egyesült Államokban és Kanadában már 2020-ban leállította a talkum-alapú hintőpor gyártását a növekvő peres ügyek miatt. 2023-ban a cég világszerte kukoricakeményítőre cserélte a termék fő összetevőjét – ezt sokan burkolt beismerésként értelmezték, bár a vállalat ezt határozottan tagadja.



A Johnson & Johnson közleménye szerint a talkum, amelyet termékeikben használtak, „biztonságos és azbesztmentes”, és a vállalat „tudományosan megalapozatlannak” nevezte a vádakat. A cég álláspontja szerint az epidemiológiai és toxikológiai vizsgálatok nem mutattak ki közvetlen kapcsolatot a talkumhasználat és a daganatos betegségek között. A szakértők ugyanakkor megosztottak: több kutatás utal arra, hogy a talkumot tartalmazó kozmetikumok használata hosszú távon növelheti a petefészekrák kockázatát, különösen, ha az azbeszttel szennyezett.

A mostani brit per a Johnson & Johnson ellen világszinten zajló jogi csatározások egyik újabb fejezete. Az Egyesült Államokban a cég már több tízezer hasonló keresettel néz szembe, és milliárdos nagyságrendű kártérítéseket fizetett ki. A vállalat tavaly kísérletet tett arra, hogy a pereket egy újonnan létrehozott leányvállalatba csoportosítsa át, és így korlátozza pénzügyi felelősségét, ám az amerikai bíróság ezt az eljárást elutasította.



A botrány komoly közegészségügyi kérdéseket is felvet: miként fordulhat elő, hogy egy, több generáció által használt, kifejezetten csecsemőknek szánt termék ennyire súlyos egészségügyi kockázatot hordozhatott? A brit egészségügyi szervezetek most azt sürgetik, hogy független vizsgálatok derítsék ki, milyen mértékben terjedhetett el a szennyezett talkum használata, és szükség van-e további termékek visszahívására.



A Johnson & Johnson, amely 1886 óta működik, olyan világszerte ismert márkákat birtokol, mint a Johnson’s Baby, az o.b., a Clean & Clear vagy a Reach. A cég évtizedeken át a családi gondoskodás és megbízhatóság szimbóluma volt – most azonban a bíróság döntése fogja megmutatni, hogy a hírnév mögött mennyi igazság, és mennyi elhallgatás rejlik.



A per kimenetele túlmutat a konkrét kártérítési igényeken: a brit ügy most precedenst teremthet Európában, és alapjaiban formálhatja át a kozmetikai és gyógyszeripari termékek biztonsági szabályozását. Az érintettek számára pedig a tét nem csupán anyagi – hanem annak igazolása is, hogy a több évtizedes hallgatást végre felválthatja az igazság.