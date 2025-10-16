Brüsszel a dohányzás visszaszorítására készül

Betilthatják a füstszűrős cigarettákat és az e-cigarettákat az EU-ban

2025.10.16

Az Európai Unió új egészségpolitikai irányváltás küszöbén áll: a Bild című német lap szerint Brüsszel olyan átfogó jogszabályt készít elő, amelynek értelmében betiltanák a szűrős cigaretták gyártását, behozatalát és forgalmazását. A tervezet célja, hogy drasztikusan csökkentse a dohányfogyasztást az unió területén, összhangban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb ajánlásaival.



A WHO adatai szerint Európa mára a világ leginkább dohányzó régiójává vált, megelőzve Délkelet-Ázsiát: 2024-ben mintegy 173 millió európai fogyasztott rendszeresen dohányterméket. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a dohányzás továbbra is az egyik vezető halálok a kontinensen, évente több mint 700 ezer áldozatot követelve, miközben a passzív dohányzás okozta betegségek is súlyos terhet rónak az egészségügyi rendszerekre.



A tervezett tilalom a dohányipar egészét alapjaiban rengetné meg, mivel az Európában értékesített cigaretták több mint 90 százaléka tartalmaz szűrőt. A javaslat szerint a szűrők betiltása „jelentős mértékben csökkentené a cigaretták vonzerejét és fogyasztását”, emellett mérsékelné a környezeti terhelést is, hiszen a cigarettafilterek a világ egyik leggyakrabban eldobott és legnehezebben lebomló hulladékai közé tartoznak. A becslések szerint évente mintegy 4,5 billió darab cigarettacsikk kerül a természetbe világszerte.



A brüsszeli javaslat ugyanakkor nem csupán a hagyományos dohánytermékeket érintené. A tervezet szerint az e-cigaretták – vagyis a „vape”-ek – is szerepelnek az uniós korlátozások listáján mint „kiegészítő szabályozási opció”. Az elmúlt években robbanásszerűen megnőtt az e-cigaretták piaca, különösen a fiatalok körében, amit az egészségügyi hatóságok aggasztónak tartanak, mivel az új típusú eszközök is nikotinfüggőséget okozhatnak, és hosszú távú hatásaik még nem teljesen ismertek.

A tervezet egyes pontjai szerint a cigaretták – akár szűrősek, akár nem – a jövőben nem árusíthatók sem boltokban, sem benzinkutakon, sem újságosstandokon. Ha a javaslat a mostani formájában lépne hatályba, az gyakorlatilag a cigaretta de facto betiltását jelentené az Európai Unióban.



Gazdasági szempontból az intézkedés komoly kihívást jelentene mind a dohányiparnak, mind a kiskereskedelemnek. Az EU-ban több százezer munkahely függ közvetlenül vagy közvetve a dohánytermékek gyártásától és forgalmazásától, a tagállamok pedig évente több tízmilliárd eurónyi adóbevételhez jutnak a dohányáruk után. A gyártók és forgalmazók várhatóan erőteljes lobbitevékenységet folytatnak majd annak érdekében, hogy a szabályozás enyhébb formában valósuljon meg.



A Bild értesülései szerint a javaslatról november 17. és 22. között, a WHO genfi konferenciáján fognak tárgyalni, ahol az uniós tagállamoknak egységes álláspontot kell kialakítaniuk. A német Egészségügyi Minisztérium szóvivője a lapnak úgy nyilatkozott, hogy az egyeztetés „még folyamatban van”, és Berlin egyelőre nem foglal végleges álláspontot.



Ha a jogszabályt elfogadják, az mérföldkő lehet az uniós egészségpolitika történetében. A cél nem pusztán a dohányzás visszaszorítása, hanem az is, hogy hosszú távon csökkenjenek a dohányzással összefüggő betegségek költségei – amelyek jelenleg az EU egészségügyi kiadásainak mintegy 5 százalékát emésztik fel. A döntés tehát nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági kérdés is: a dohánymentes Európa nemcsak tisztább levegőt, hanem egy fenntarthatóbb egészségügyi rendszert is ígér.