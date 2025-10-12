Fiatal életek veszélyben

Riasztóan nő a halálozás a kelet-európai fiatalok körében

Miközben a világ nagy részén csökken a halálozás, Kelet-Európában egyre több fiatal felnőtt hal meg. A jelenség mögött társadalmi válságok, mentális betegségek, drogfüggőség, háború és klímakatasztrófák húzódnak meg - a kontinens keleti felén egy új, láthatatlan járvány formálódik: a fiatalok krízise. 2025.10.12 18:05 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Global Burden of Disease kutatás legújabb jelentése szerint az elmúlt évtizedben Kelet-Európában drámaian emelkedett a 15 és 24 év közötti fiatalok halálozási aránya, miközben a világ többi részén folyamatosan javultak a túlélési mutatók. A The Lancet folyóiratban megjelent tanulmány, amelyet a Berlini Egészségügyi Világcsúcson is bemutattak, több mint kétszáz ország adatait elemezte 1990 és 2023 között, és arra a megdöbbentő következtetésre jutott, hogy a fiatal felnőttek körében egyre gyakoribb a halál oka a drogfüggőség, az öngyilkosság, a személyes erőszak és a háborús konfliktusok.



Kelet-Európában különösen a 15–19 évesek és a 20–24 évesek körében figyelhető meg drámai növekedés: előbbiek halálozási rátája 54 százalékkal, utóbbiaké 40 százalékkal nőtt 2011 és 2023 között. Mindez egy súlyos társadalmi folyamatra mutat rá – a fiatal generációk testi és lelki egészsége mélyen összefonódik a régió gazdasági, politikai és kulturális feszültségeivel. Az életkilátásokat ma nemcsak a fizikai betegségek, hanem a társadalmi elszigeteltség, a jövőtlenség és az intézményrendszerek gyengülése is alakítják.



A kutatás szerint Kelet- és Közép-Európában ugrásszerűen nőtt a mentális zavarok, az evészavarok, a depresszió és a szorongás előfordulása, különösen a tizenévesek körében. A világátlaghoz képest is aggasztó mértékben terjednek az öngyilkosságok, a függőségek és az önsértő magatartásformák, amelyek sok esetben a társadalmi bizalom hiányából, a jövővel kapcsolatos bizonytalanságból és a gazdasági kilátástalanságból fakadnak. A fiatalok számára a stabil életpálya, a megfizethető lakhatás vagy a pszichológiai segítség gyakran elérhetetlen luxus – a válság pedig láthatatlanul szedi áldozatait.



Chris Murray, a kutatás egyik vezető szerzője és a Washingtoni Egyetem Egészségügyi Mérési és Értékelési Intézetének igazgatója szerint a depresszió és a szorongás „riasztó mértékben” növekszik világszerte. Míg az 1950-es évek óta a globális halálozási ráta kétharmaddal csökkent, a fiatal korosztályok körében most új típusú egészségügyi válság bontakozik ki – amelyet nem vírusok, hanem társadalmi tényezők terjesztenek.



A tanulmány a nem fertőző betegségek (NCD-k) térnyerését is kiemeli: ezek ma már a világ haláleseteinek közel kétharmadáért felelősek. Közép-Európában a kábítószer-használat, a cukorbetegség és a vesebetegségek mellett a mentális zavarok jelentik a legnagyobb kockázatot. Az elhízás, a magas vércukorszint és a mozgáshiány már nemcsak egészségügyi, hanem szociológiai problémák, amelyek szorosan kapcsolódnak az életmódhoz, a munkaterheléshez és a szociális egyenlőtlenségekhez.

A háborús konfliktusok is súlyosan torzítják a statisztikákat. Az orosz–ukrán háború következtében Kelet-Európában és Közép-Ázsiában nőtt az erőszakos halálesetek aránya, miközben a fiatal férfiak életkilátásai drámaian romlottak. A kutatók szerint a konfliktusok, a migráció és a gazdasági bizonytalanság együtt olyan instabilitást hoznak, amely közvetlenül befolyásolja a fiatalok mentális és fizikai egészségét is.



A jelentés egyértelműen figyelmeztet: a fiatalok körében növekvő halálozás nem pusztán egészségügyi, hanem társadalmi krízis. A megoldás nem csupán az egészségügyi rendszer fejlesztése, hanem olyan komplex társadalompolitikai lépések sora, amelyek erősítik a közösségi kötődéseket, csökkentik az elszegényedést, és biztosítják a mentális egészséghez való hozzáférést.



Kelet-Európa fiataljai ma egyszerre küzdenek a múlt ipari örökségével, a jelen gazdasági szorításával és a jövő klímakockázataival. A statisztikák mögött emberi történetek, ki nem mondott válságok és elfelejtett generációk húzódnak meg. A kérdés immár nem az, hogy felismerjük-e a problémát – hanem az, hogy képesek leszünk-e megállítani egy egész nemzedék lassú eltűnését.