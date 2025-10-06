Életmód

Európa lett a dohányzás világbajnoka

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) friss jelentése szerint Európa átvette a világelső helyet a dohányzási arányok terén, miközben a fiatalok körében egyre aggasztóbb ütemben terjed az elektromos cigaretta használata. A szakértők szerint a kontinens lassabban halad a leszoktatási törekvésekkel, mint más régiók, és a következmények súlyosak lehetnek az elkövetkező évtizedekben.



A WHO hétfőn közzétett adatai szerint az európai felnőttek 24,1 százaléka használ valamilyen dohányterméket, ezzel a régió megelőzte Délkelet-Ázsiát, ahol a dohányzási arány hosszú évek óta folyamatosan csökken. A nők körében Európa különösen kiugró számokat produkál: a 17,4 százalékos arány a legmagasabb a világon. A jelentés a dohánytermékek mellett első alkalommal vizsgálta globális szinten az e-cigaretták és más vaporizáló eszközök használatát is – az eredmények pedig a WHO szerint „különösen riasztóak” a fiatalok körében.



A szervezet becslése alapján 2024-ben világszerte mintegy 1,2 milliárd ember használt dohányt, ugyanakkor a globális csökkenés ellenére Európában a tendencia jóval lassabb, mint más régiókban. Míg 2000-ben még a lakosság közel 35 százaléka dohányzott, 2020-ra ez az arány 24 százalék körülire mérséklődött – azonban ez a tempó messze elmarad Délkelet-Ázsia eredményeitől, ahol a dohányzók aránya két évtized alatt 54 százalékról 23 százalékra zuhant.



A WHO szerint a hagyományos dohánytermékek visszaszorítása mellett az e-cigaretták terjedése új közegészségügyi frontvonalat nyitott. A világon több mint 86 millió felnőtt használ vaporizáló eszközöket, közülük az amerikai és az európai régió lakói mutatják a legmagasabb arányokat – előbbi 4,8, utóbbi 4,6 százalékkal. A fiatal korosztályban azonban a helyzet még súlyosabb: a 13–15 évesek 7,2 százaléka használ rendszeresen e-cigarettát, ami mintegy 14,7 millió gyermeket jelent. A WHO szerint ezek az adatok alábecsülhetik a valóságot, mivel a világ népességének mindössze háromnegyede tartozik olyan országokhoz, ahol egyáltalán végeznek nemzeti szintű felméréseket a vaporizálásról.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója hangsúlyozta, hogy a dohányzás elleni intézkedések az elmúlt évtizedekben emberek millióit mentették meg, ám a dohányipar „visszavág” az új nikotintermékekkel. „A vállalatok agresszíven célozzák a fiatalokat, és a kormányoknak gyorsabban, erőteljesebben kell reagálniuk” – figyelmeztetett. Etienne Krug, a WHO egészségfejlesztésért és megelőzésért felelős vezetője hozzátette: „Az e-cigaretta egy új nikotinfüggőségi hullámot indított el. Bár ártalomcsökkentésként hirdetik, valójában gyerekeket szoktat rá a nikotinra, és ezzel évtizedes eredményeket tehet tönkre.”



Az Európai Bizottság a friss adatok nyomán ígéretet tett arra, hogy szigorúbb szabályozást vezet be a dohány- és vaporizáló termékekre. A testület egészségügyi és adóügyi biztosa egyaránt a termékek adóemelését sürgeti, mivel a dohányzással és vaporizálással összefüggő betegségek – például a rák és a szív-érrendszeri kórok – évente több millió európai életét követelik. Wopke Hoekstra, az uniós adópolitikai biztos úgy fogalmazott: „A vaporizálók megölik a gyermekeinket” – és megerősítette szándékát, hogy a Tobacco Taxation Directive kiterjesztésével az új termékekre is egységes adóterhet szabjon ki.



A dohány- és vaporizálóipar természetesen visszautasította a vádakat, azt állítva, hogy a legális e-cigarettákhoz nem köthető haláleset, és a termékek éppen a leszokást segítik elő. Ugyanakkor Olivér Várhelyi, az EU egészségügyi biztosa az elmúlt héten egy osztrák egészségügyi konferencián kijelentette: célja, hogy hosszú távon az e-cigarettákra is a dohánytermékekkel azonos minimális adókulcs vonatkozzon.



A WHO figyelmeztetése szerint Európa most fordulóponthoz érkezett: ha a kontinens nem lép gyorsan és határozottan, a dohányzás visszaszorításában elért eredmények gyorsan elveszhetnek. A hagyományos cigaretta és a vaporizálás kettős terjedése az egészségügyi rendszerre is egyre nagyobb nyomást gyakorol, miközben a fiatalok körében a nikotinfüggőség új formái bontakoznak ki. A WHO szerint a következő évek meghatározhatják, hogy Európa képes lesz-e megtörni a nikotin uralmát – vagy továbbra is a világ legdohányosabb kontinense marad.