Szardínia demográfiai válságban - készpénzzel és 1 eurós házakkal küzdenek a kihalás ellen

Európa egyik legszebb szigete, Szardínia, a demográfiai válság szimbólumává vált. Miközben a turisták elárasztják a strandokat, a helyiek elvándorolnak, a falvak kiürülnek, és egyre kevesebb gyermek születik. A sziget vezetői kétségbeesett küzdelmet folytatnak a kihalás ellen – támogatásokkal, letelepedési programokkal és az ikonikus egy­eurós házak ígéretével.



Szardínia festői tájai, türkiz öblei és kőfalú hegyi falvai első látásra a paradicsom képét idézik. Ám a látszat mögött komoly társadalmi válság húzódik: a sziget lakossága az elmúlt harminc évben 1,64 millióról 1,57 millió főre csökkent, miközben a fiatalok tömegesen költöznek el jobb megélhetés reményében. A születésszám történelmi mélyponton van — 0,91 gyermek jut egy nőre, ami nemcsak az olasz, de az európai átlag alatt is messze a legalacsonyabb érték. A népesség természetes utánpótlása összeomlóban van, és ezzel együtt egész falvak kerültek a megszűnés szélére.



Baradili, Szardínia legkisebb települése, mindössze 76 lakost számlál. Polgármestere, Maria Anna Camedda, szomorúan emlékeztet arra, hogy a faluban tíz éve nem született gyermek. A falu egyetlen iskoláját már három évtizede bezárták, a gyerekek most három település között ingáznak egy iskolabuszon, hogy eljussanak tanulni. Az orvosi ellátás és a középiskola több mint harminc kilométerre van, ami sokak számára leküzdhetetlen akadály.



A helyi önkormányzatok, felismerve a helyzet súlyosságát, pénzügyi ösztönzőkkel próbálják megállítani a lakosságcsökkenést. Az újonnan érkezők akár 15 000 eurót is kaphatnak házvásárlásra vagy felújításra, 20 000 eurót vállalkozásalapításra, és havi támogatást az első gyermek után. A leghíresebb kísérlet mégis az egy­eurós házak programja, amelyet az Ollolai nevű falu indított el 2016-ban. A kezdeményezés világszerte hírnevet szerzett: több mint 100 000 érdeklődő jelentkezett, ám végül csak néhány tucat család költözött valóban a faluba. Sok új tulajdonos később kénytelen volt továbbadni az ingatlant, mert a felújítás költségei meghaladták a lehetőségeiket.



A sziget azonban nem csak az olasz fiatalokat próbálja visszacsábítani. Az önkormányzatok külföldieket is szeretnének vonzani, de a migrációs hatás csekély. Szardínián mindössze 3,3 százalék a külföldi lakosság aránya, míg az olasz országos átlag 8,9 százalék. A legtöbben Romániából, Szenegálból, Marokkóból, Kínából és Ukrajnából érkeztek, de ők sem képesek pótolni az évente bekövetkező népességfogyást.

Mégis akadnak olyan történetek, amelyek új reményt adnak. A spanyol fotós Ivo Rovira és felesége, Ana Ponce, véletlenül fedezték fel Armungia nevű falut, amikor hó után kutattak a hegyekben. Beleszerettek a tájba, megvettek egy elhagyott házat, és új életet kezdtek. Éttermet is nyitottak, amely csak néhány napig működik havonta, a helyi igényekhez igazodva. „Nem érezzük magunkat idegennek – mondja Rovira – itt mindenki ismer mindenkit. Egy szomszédom egyszer azt mondta: olyan kicsi a falunk, hogy ha nem segítünk egymásnak, meghalunk.”



Hasonló utat választott az ausztrál Bianca Fontana, aki a világ nagyvárosai után egy csendes, közösségi életet keresett. A YouTube-on több ezer követőnek számol be szardíniai életéről, házfelújításról, helyi borokról és kulturális felfedezésekről. Ők azok az új letelepedők, akik – bár kevesen vannak – új energiát hoznak az öregedő falvakba.



Mások, mint a szardíniai születésű Marcello Contu, hazatértek, hogy új vállalkozást indítsanak. Contu egy vegán sajtkészítő üzemet alapított a mindössze 120 fős Bidonì faluban. Bár a logisztika nehézkes, hisz minden beszerzés hosszú utat igényel, szerinte a kis falvak „ideális helyek a kézműves és fenntartható tevékenységekhez, mert itt megmaradt, ami a nagyvárosokban elveszett: az idő, az emberi lépték és a természet közelsége.”



Mindeközben az olasz kormány is felismerte a válság mélységét. Giorgia Meloni kabinetje a közelmúltban félmillió külföldi munkavállaló befogadását engedélyezte, de a kis falvak jövőjét még így is kilátástalannak tartják. Az állami stratégiai terv egyes részei már nem a növekedést, hanem a „méltóságteljes hanyatlás” kezelését tűzik ki célul — ez a szóhasználat sokakban, köztük egyházi vezetőkben is felháborodást váltott ki.



Miközben Szardínia falvai küzdenek a fennmaradásért, a történet messze túlmutat a sziget határain. Ez az olasz és európai demográfiai tél tükörképe, amelyben a modern élet gazdasági logikája ütközik a hagyományos közösségi létformával. Az olasz polgármesterek és a külföldről érkező új lakók közös kísérlete azt mutatja: a falu halála nem elkerülhetetlen. De ahhoz, hogy Szardínia ne váljon a múlt múzeumává, nemcsak házakra és pénzre lesz szükség — hanem új emberekre, akik hinni tudnak a jövőben egy lassan kiürülő szigeten.