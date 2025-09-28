Életmód

Rekordszintre emelkedett a szifiliszes megbetegedések száma Németországban

A betegség emellett gyakran együtt jár más szexuális úton terjedő fertőzésekkel: az érintettek közül sokan HIV-pozitívak, és nem ritkák a Hepatitis C-vel való együttes fertőződések sem.

Németországban drámai mértékben nőtt a szifiliszes megbetegedések száma az elmúlt két évtizedben: míg 2001-ben mindössze 1697 esetet regisztráltak, addig 2024-re ez a szám 9519-re emelkedett. A Robert Koch Intézet (RKI) legfrissebb jelentése szerint a növekedés folyamatos és aggasztó, ráadásul az adatok új rekordot jeleznek.



A szifiliszt, amelyet a Treponema pallidum nevű baktérium okoz, hagyományosan a szexuális úton terjedő betegségek közé sorolják. Németországban az első jelentősebb emelkedést még az 1990-es évek végén, Hamburgban figyelték meg, 2003-ra pedig a férfiak körében a fertőzések tízszer gyakoribbak voltak, mint a nőknél. A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a betegek átlagéletkora 41 év körül mozog, és a fertőzések jelentős részét visszaeső esetek adják, ami különösen megnehezíti a járványügyi helyzet kezelését.



Az RKI Epidemiologisches Bulletin című kiadványa szerint 2024-ben az esetek száma 3,9 százalékkal nőtt 2023-hoz képest. A legmagasabb arányokat Berlinben, Hamburgban, Kölnben, Frankfurtban és Münchenben regisztrálták, ami arra utal, hogy a nagyvárosi környezetben fokozottabb a fertőzésveszély. A fertőzések többsége a meleg közösség körében fordul elő, ahol az RKI adatai szerint az esetek háromnegyede köthető ehhez a csoporthoz. A nők mindössze az esetek 7,6 százalékát teszik ki, ugyanakkor a heteroszexuális úton terjedő fertőzések aránya az elmúlt évben kis mértékben növekedett.



A kutatók rámutatnak, hogy a szifilisz terjedésének egyik fő tényezője az elmúlt évtizedekben a digitális kapcsolattartás átalakulása. A közösségi média és a geolokációs társkereső alkalmazások elterjedése megkönnyítette az alkalmi, gyakran anonim szexuális kapcsolatok kialakítását, ami növelte a fertőzés kockázatát. A betegség emellett gyakran együtt jár más szexuális úton terjedő fertőzésekkel: az érintettek közül sokan HIV-pozitívak, és nem ritkák a Hepatitis C-vel való együttes fertőződések sem.



Az egészségügyi hatóságok a megelőzés és a felvilágosítás fontosságát hangsúlyozzák, hiszen bár a szifilisz antibiotikumokkal kezelhető, kezeletlen esetben súlyos, akár életveszélyes szövődményekhez vezethet. Az RKI szerint a jövőben elengedhetetlen a célzott prevenció, különösen a leginkább érintett közösségekben, valamint a szűrési programok bővítése annak érdekében, hogy a betegség terjedése megfékezhető legyen.