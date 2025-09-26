Riasztó előrejelzés

Drámai mértékben megugorhat a rákhalálozások száma világszerte

A következő évtizedekben nemcsak az onkológiai kezelések fejlesztése lesz kulcsfontosságú, hanem a globális megelőzési stratégiák kidolgozása is, amelyek képesek lehetnek visszafogni a riasztó növekedési trendet. 2025.09.26 22:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az elkövetkező évtizedekben soha nem látott mértékben emelkedhet a rák miatti halálesetek száma globálisan – derül ki a The Lancet folyóiratban csütörtökön publikált átfogó kutatásból. A tanulmány szerint 2050-re évente akár 18,6 millió ember halhat meg daganatos megbetegedésekben, ami csaknem 75 százalékos növekedést jelent a jelenlegi adatokhoz képest.



A kutatást vezető szakemberek szerint a növekedés elsősorban a világ népességének gyarapodásával és az átlagéletkor emelkedésével függ össze. Ugyanakkor a riasztó trend legnagyobb mértékben az alacsony és közepes jövedelmű országokat sújtja majd: itt várható az új esetek több mint fele, valamint a halálesetek kétharmada. Ez különösen aggasztó, hiszen ezekben a régiókban gyakran hiányoznak a megfelelő egészségügyi infrastruktúrák és a korszerű diagnosztikai, illetve terápiás lehetőségek.



Az elemzés hátterét a Global Burden of Disease Study Cancer Collaborators munkája adja, amely több évtizedes adatsorokra és betegellátóktól, valamint rákregiszterekből származó információkra támaszkodik. Az adatok szerint 1990 és 2023 között megduplázódott a világon évente diagnosztizált új rákos esetek száma, amely 2023-ban elérte a 18,5 milliót, és a tendencia tovább folytatódik.



A vezető kockázati tényező továbbra is a dohányzás, amely különösen a férfiak körében okoz magas halálozást, és 2023-ban a globális rákhalálesetek mintegy 21 százalékáért volt felelős. Bár a legtöbb országban a dohányzás áll az élen, az alacsony jövedelmű régiókban az emberi papillomavírus (HPV) fertőzés, illetve az ezzel összefüggő daganatok jelentik a legnagyobb kockázatot.



A férfiak esetében további súlyos rizikófaktor az alkoholfogyasztás, az egészségtelen táplálkozás, a munkahelyi ártalmak és a légszennyezettség. A nőknél ezzel szemben a túlsúly és a magas vércukorszint bizonyult meghatározónak a daganatos megbetegedések kialakulásában.



A kutatók hangsúlyozzák, hogy a rákhalálozások jelentős része megelőzhető lenne: a káros szokások visszaszorítása, a szűrővizsgálatok kiterjesztése és a megelőző egészségügyi programok bővítése hatalmas lehetőséget jelentene a betegség terjedésének mérséklésére.



A tanulmány szerzői arra figyelmeztetnek, hogy a daganatos betegségek nem csupán orvosi, hanem társadalmi és gazdasági kihívást is jelentenek. A terhek egyenlőtlenül oszlanak meg, és különösen ott okozhatnak pusztító következményeket, ahol a lakosság számára kevésbé elérhető a korszerű egészségügyi ellátás.