Egészség

Miért lehet rossz a leheletünk fogmosás után is?

Hiába mosunk naponta kétszer fogat, a kellemetlen szájszag sokaknál makacsul megmarad. A jelenség hátterében nemcsak a szájhigiénia hiányosságai, hanem biológiai folyamatok, életmódbeli tényezők és bizonyos betegségek is állhatnak. 2025.09.20 18:36 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A rossz lehelet, orvosi nevén halitózis, az egyik leggyakoribb, mégis legkellemetlenebb probléma, amellyel a fogorvosok találkoznak. Bár a rendszeres fogmosás az alapja a szájápolásnak, önmagában sokszor kevésnek bizonyul. Az ételmaradék, a baktériumok és az anyagcsere melléktermékei olyan tényezők, amelyek fogkefével nem minden esetben távolíthatók el.



Az egyik legegyszerűbb, mégis gyakran elhanyagolt ok a fogselyem használatának hiánya. A fogközökben rekedt ételmaradékok napok alatt bomlásnak indulnak, és kellemetlen szagú vegyületeket bocsátanak ki. A fogselyemmel vagy vízsugaras tisztítóval végzett mindennapos kiegészítő ápolás ezért kulcsfontosságú a friss lehelet megőrzésében.



A rossz szag forrása azonban nem mindig a fogak közül ered. A nyelv felszínén és a torok hátsó részében élő kéntermelő baktériumok képesek gyorsan lebontani a fehérjéket, és illékony kénvegyületeket kibocsátani, amelyek a jellegzetes „záptojás-szagért” felelősek. Ha valaki nem tisztítja rendszeresen a nyelvét, ezek a mikroorganizmusok könnyedén elszaporodnak, függetlenül attól, milyen mentolos fogkrémet használ.



A száj kiszáradása szintén hozzájárulhat a probléma kialakulásához. A nyál természetes tisztító hatású: kimossa az ételmaradékokat és gátolja a baktériumok túlzott elszaporodását. Ha azonban gyógyszerek, szájlégzés vagy akár túlzott szájvízhasználat miatt csökken a nyáltermelés, a baktériumok könnyebben szaporodnak el. A koffein is fokozhatja a szájszárazságot, mivel a kávé csökkenti a nyálképződést, akár két órára is.



Az életmódbeli tényezők között kiemelkedik a dohányzás és bizonyos ételek fogyasztása. A hagyma és a fokhagyma szaga például a véráramon keresztül jut a tüdőbe, és onnan a kilégzéssel távozik. A dohányfüst részecskéi viszont a szájban, torokban és tüdőben maradnak, miközben a füst szárító hatása tovább rontja a szájhigiéniát.



A tartós rossz lehelet sokszor egészségügyi problémára is utalhat. A fogínygyulladás és a fogágybetegség gyulladásos gócokat hoz létre, amelyekben a baktériumok gyorsan elszaporodnak. A gyulladás csökkentésében segíthet a rendszeres sóvizes öblögetés, amely egyszerre fertőtlenít és mérsékli a duzzanatot. Más esetekben az ok a felső légutakban keresendő: a krónikus arcüreggyulladás és az orrgaratba csorgó váladék szintén kellemetlen szájszagot idézhet elő.



Nem szabad megfeledkezni a szervezeti betegségekről sem. A nem megfelelően kezelt cukorbetegség például ketoacidózist okozhat, amely jellegzetesen édeskés-gyümölcsös leheletet eredményez. A gyomorsav visszaáramlása (reflux) szintén irritálhatja a nyálkahártyát, és hozzájárulhat a rossz szag kialakulásához.

A rossz lehelet tehát nem pusztán esztétikai kérdés, hanem sok esetben a szervezet által küldött figyelmeztető jel. Bár a mindennapos fogmosás elengedhetetlen, önmagában nem elég: a nyelvtisztítás, a fogselyem használata, a megfelelő folyadékbevitel és a dohányzás mellőzése alapvető a megelőzésben. Ha mindezek ellenére tartósan fennáll a probléma, érdemes szakemberhez fordulni, hiszen a háttérben akár komolyabb betegségek is meghúzódhatnak.