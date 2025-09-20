Életmód

Szexista a ketogén diéta?

Egy friss amerikai kutatás szerint a férfiak és a nők szervezete eltérően reagálhat a keto diétára, amely hosszú ideje népszerű fogyókúrás és egészségügyi módszer. Az eredmények arra utalnak, hogy az ösztrogén hormon védelmet nyújthat a nőknél a diéta bizonyos káros hatásaival szemben.



A Texasi Egyetem Egészségtudományi Központjának kutatói állatkísérletekben vizsgálták, miként hat a ketogén étrend a szervezetre. A diéta lényege, hogy a szénhidrátbevitelt minimálisra csökkenti, míg a zsír aránya jelentősen megnő, így a test energiaforrásként a zsírból képződő ketontesteket kezdi felhasználni. Ez az anyagcsere-átállás bizonyítottan hatékony bizonyos egészségügyi problémák, például a gyógyszerrezisztens epilepszia kezelésében, illetve segíthet a 2-es típusú cukorbetegség vércukorszintjének szabályozásában. Az utóbbi évtizedekben azonban főként a fogyás egyik népszerű eszközeként terjedt el világszerte.



A vizsgálat során kiderült, hogy a hím egereknél a keto diéta sejtszintű öregedési folyamatokat indított be, amelyek idővel szervi funkcióromláshoz vezethetnek. Ezzel szemben a nőstény egereknél nem jelentkezett hasonló mértékű sejtöregedés. A kutatók szerint ebben kulcsszerepe lehet az ösztrogénnek, amely védőhatást gyakorol a női szervezetre, és tompítja a ketogén étrend negatív következményeit.



A jelenség rámutat arra, hogy a diéta nem feltétlenül univerzálisan alkalmazható, és a biológiai nem jelentős tényező lehet a hatékonyság és a biztonság szempontjából. Az elmúlt évtizedekben a tudományos vizsgálatokban jellemzően hím állatokat használtak, mert úgy vélték, a nőstények hormonális ciklusa torzíthatja az eredményeket. Az új kutatások azonban cáfolják ezt a feltételezést, és kiemelik: a nemek közötti különbségeket figyelembe kell venni az étrendi ajánlások és a klinikai vizsgálatok során is.



A keto diéta körüli vita így új dimenziót kap. Bár kétségtelen, hogy sokaknál látványos fogyást eredményez, és bizonyos betegségek kezelésében hasznos lehet, hosszú távú hatásai még nem teljesen tisztázottak. A mostani eredmények arra figyelmeztetnek, hogy a hormonális háttér, különösen az ösztrogénszint, meghatározó szerepet játszhat abban, ki hogyan reagál a ketogén étrendre.



Életmód szempontból mindez azt jelenti, hogy a diétát választóknak érdemes tudatosan mérlegelniük nemcsak az általános előnyöket és kockázatokat, hanem a saját biológiai adottságaikat is. A szakértők szerint a keto diéta nem feltétlenül „rossz” vagy „veszélyes”, de nem mindenki számára jelent ideális megoldást. A jövőben egyre inkább a személyre szabott étrendi ajánlások kerülhetnek előtérbe, amelyek figyelembe veszik a hormonális, genetikai és életmódbeli tényezőket is.