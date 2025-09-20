Életmód

20 évig átvertek minket, hogy mennyi gyümölcsöt és zöldséget kellene valójában ennünk

Két évtizede halljuk a közegészségügyi ajánlást, hogy napi öt adag zöldség és gyümölcs elegendő az egészség megőrzéséhez. Új kutatások szerint azonban ez inkább egy gyakorlati kompromisszum, mintsem tudományos ideál: a valódi egészségügyi előnyök napi hét-tíz adag elfogyasztásával érhetők el.



Amikor Nagy-Britanniában és Írországban bevezették a „five-a-day” kampányt, az ajánlás nem a tudományos optimumot tükrözte, hanem azt a minimumot, amelyet a szakértők megvalósíthatónak gondoltak az átlagemberek számára. A cél az volt, hogy egy egyszerű, könnyen megjegyezhető és motiváló üzenet kerüljön a köztudatba, amely már kis mértékű változtatásokkal is javíthatja a lakosság étrendjét. Mára azonban a kutatási eredmények egyértelművé tették: ennél sokkal többre lenne szükség.



Egy több mint kétmillió ember adatait feldolgozó átfogó elemzés kimutatta, hogy bár napi öt adag csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek és a daganatok kockázatát, a legnagyobb előnyök akkor jelentkeznek, ha valaki napi tíz adagot fogyaszt. Egy másik brit vizsgálat szerint azok, akik naponta hét vagy több adagot ettek, 42%-kal kisebb eséllyel haltak meg idő előtt, mint akik alig fogyasztottak gyümölcsöt és zöldséget.



Az is világossá vált, hogy a „jó” étrend nem pusztán a mennyiségről szól, hanem a változatosságról is. A mediterrán és a japán étkezési szokások például évtizedek óta példát mutatnak arra, hogyan lehet a mindennapokban sokféle friss, szezonális növényi alapanyagot beépíteni az étrendbe. Nem véletlen, hogy ezekhez a régiókhoz alacsonyabb szívbetegség-arány és magasabb várható élettartam társul.



A közbeszédet azonban nemcsak a mennyiségi ajánlás alakította, hanem a „mi számít egy adagnak?” kérdése is. Az Egészségügyi Világszervezet definíciója szerint egy adag körülbelül 80 gramm – ami lehet egy alma, két brokkolirózsa, egy marék borsó vagy fél konzerv bab. Ha így tekintünk rá, már nem tűnik elérhetetlennek a napi nyolc-tíz adag elérése. Az étkezésekhez apró kiegészítések, például bogyós gyümölcsök reggelire, extra saláta ebédhez, vagy többféle zöldség vacsorára, gyorsan emelik a napi bevitelt.



Fontos szempont, hogy nemcsak a friss termények számítanak. A fagyasztott, konzervált vagy szárított változatok ugyanolyan értékesek lehetnek, ráadásul gyakran olcsóbbak és hosszabb ideig eltarthatók. Gyümölcslevek és turmixok is beleszámíthatnak, bár cukortartalmuk miatt napi egy adagnál többet nem javasolnak belőlük.



A közegészségügyi üzenet tehát nem teljesen hamis, inkább félreértelmezett: az öt adag inkább minimumküszöb, semmint végcél. A legújabb tudományos konszenzus egyértelműen arra mutat, hogy az egészség, a hosszabb élet és a krónikus betegségek megelőzése érdekében érdemes ennél jóval többre törekedni.

Jamie Oliver kijelentése, miszerint a napi öt adag „hazugság”, provokatívnak tűnhet, de rámutat egy valós problémára: ideje frissíteni a közegészségügyi ajánlásokat, és ambiciózusabb célt kitűzni. Az embereknek tudniuk kell, hogy minél több zöldséget és gyümölcsöt építenek be étrendjükbe, annál nagyobb eséllyel élhetnek hosszabb és egészségesebb életet.