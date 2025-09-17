Légiközlekedés

Komoly veszélyben vannak a pilóták a repülőgépeken lévő mérgező füst miatt

2025.09.17 16:51 ma.hu

Egy átfogó amerikai vizsgálat szerint egyre gyakoribbak azok az esetek, amikor mérgező gázok szivárognak be a repülőgépek utasterébe. A jelenség súlyos betegségekhez vezethet, miközben a gyártók és légitársaságok évtizedek óta alábecsülik a kockázatot.



A Wall Street Journal elemzése több mint egymillió repülésbiztonsági jelentés, több ezer dokumentum és száz interjú alapján arra jutott, hogy a repülőgépek „fume event”-nek nevezett incidensei komoly fenyegetést jelentenek a pilótákra, a légiutas-kísérőkre és az utasokra egyaránt. A probléma gyökere a repülőgépek úgynevezett „bleed air” rendszere, amely az utastér levegőjét a hajtóműből nyeri. Amennyiben az olaj- vagy hidraulikafolyadék-szivárgás, illetve tömítési hibák révén szennyező anyagok jutnak a levegőbe, azok közvetlenül az utastérbe kerülnek.



A mérgező gázok között idegrendszeri károsodást okozó toxinok, illékony szerves vegyületek és szén-monoxid is előfordulhat. Több pilóta számolt be arról, hogy a repülés közben látászavar, hányinger vagy eszméletvesztés lépett fel náluk, sőt, néhány esetben kényszerleszállásra is sor került. Orvosi beszámolók szerint a legsúlyosabb esetek hosszú távú neurológiai problémákat és rákos megbetegedéseket is eredményeztek.



Az FAA és a NASA adatai alapján a mérgező levegővel kapcsolatos esetek száma az elmúlt évtizedben drámai mértékben nőtt: míg 2014-ben egymillió felszállásból körülbelül 12 esetet regisztráltak, 2024-re ez a szám közel 108-ra emelkedett. A szakértők szerint a tényleges előfordulás ennél is magasabb lehet, mivel a legtöbb esetet nem jelentik.



A gyártók és a légitársaságok ugyanakkor továbbra is azt állítják, hogy az incidensek ritkák, a mérgező anyagok koncentrációja alacsony, és nincs elegendő bizonyíték a hosszú távú egészségügyi kockázatokra. Emiatt a Kongresszus több kísérlete is kudarcba fulladt, amely szigorúbb szabályozást kívánt volna bevezetni.



Különösen aggasztó, hogy bár az Airbus A320 család az amerikai repülőflotta mindössze 20 százalékát teszi ki, a 2018 és 2023 közötti időszakban az összes füsttel kapcsolatos incidens 80 százaléka ehhez a típushoz köthető.



A repülésbiztonsági szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a probléma rendszerszintű, és sürgős műszaki megoldásokat igényelne. Egyelőre azonban a gazdasági érdekek és a lobbiérdekek erősebbnek tűnnek, mint az utasok és a személyzet egészségének védelme.