Életmód
Az oroszok és az amerikaiak erkölcsi értékek tekintetében nagyrészt egyetértenek
Egy közvélemény-kutatás szerint a fogamzásgátlással és a házasság előtti szexszel kapcsolatos nézetek szinte azonosak, de az LMBT-kérdésekben éles megosztottság tapasztalható.2025.09.17 06:37ma.hu
Egy friss kutatás szerint az oroszok és az amerikaiak magánéleti kérdésekben sokszor hasonlóan gondolkodnak, ám az újabb társadalmi normák – különösen az LMBTQ-hoz kapcsolódó kérdések – élesen elválasztják a két társadalmat.
A VCIOM orosz közvélemény-kutató központ legújabb felmérése, amelyet az amerikai Gallup júliusi adataival vetettek össze, azt mutatja, hogy a két ország lakói számos magánéleti kérdésben közel azonos álláspontot képviselnek. A fogamzásgátlást például az amerikaiak 90, az oroszok 82 százaléka tartja elfogadhatónak, míg a házasság előtti szexet mindkét társadalomban körülbelül tízből heten fogadják el. Oroszországban még valamivel engedékenyebbek is a házasságon kívüli gyermekvállalással kapcsolatban, mint az Egyesült Államokban.
A házasság felbontásával kapcsolatban azonban eltérő a szemlélet: míg Amerikában a válást a megkérdezettek háromnegyede tartja elfogadhatónak, Oroszországban csupán kétharmad. A kutatók szerint mindkét országban egyre inkább az individualizáció irányába tolódik a szemlélet, vagyis az emberek saját döntésüknek tekintik, mikor és kivel alapítanak családot, ám Oroszországban a hagyományos családmodellhez való ragaszkodás továbbra is erősebben jelen van.
Érdekes különbség mutatkozik a „személyes gyengeségek” megítélésében is. Míg az amerikaiak mindössze 8 százaléka tartja elfogadhatónak a házasságtörést, az oroszok 16 százaléka nyilatkozott így. Ugyanakkor a poligámia és az öngyilkosság társadalmi megítélésében Amerika mutat nagyobb toleranciát, ahol minden ötödik válaszadó tartja ezeket elfogadhatónak, szemben az oroszok alacsonyabb arányaival.
A legnagyobb törésvonal azonban az LMBTQ-kérdésekhez kötődik. Az Egyesült Államokban a válaszadók közel kétharmada elfogadhatónak tartja az azonos neműek kapcsolatát, míg Oroszországban mindössze 12 százalék osztja ezt a véleményt. A kontextust súlyosbítja, hogy Moszkva 2023 végén betiltotta az LMBT-szervezeteket és a „propaganda” minden formáját. Hasonló eltérések figyelhetők meg a tinédzserkori szexualitás megítélésében is: az amerikai társadalom megosztott, de közel fele elfogadhatónak tartja, míg Oroszországban ez az arány mindössze 14 százalék.
A felmérés azt mutatja, hogy a két társadalom közös alapot talál a magánélet sok területén, ám a kulturális és politikai környezet radikálisan eltérő határt szab bizonyos újabb társadalmi normák elfogadásának. Míg az individualizáció és a személyes döntések tisztelete mindkét országban erősödik, a nemi és szexuális kisebbségekkel kapcsolatos kérdésekben az Egyesült Államok és Oroszország értékrendje gyakorlatilag két külön világot képvisel.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 6:37 Az oroszok és az amerikaiak erkölcsi értékek tekintetében nagyrészt egyetértenek
- 21:32 Az ENSZ népirtással vádolja Izraelt Gázában
- 20:29 Izrael megindította a gázai szárazföldi offenzívát
- 18:25 Gáza lángokban áll - Izrael védelmi miniszter
- 16:50 Trump 15 milliárd dolláros pert indított a New York Times ellen
- 14:34 Robert Redford, Hollywood aranykora és a független filmek úttörője, 89 évesen elhunyt
- 12:18 4iG: 220 ingyen laptop várja az iskolákat, szeptember végéig lehet pályázni
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06