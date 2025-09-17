Életmód

Az oroszok és az amerikaiak erkölcsi értékek tekintetében nagyrészt egyetértenek

Egy közvélemény-kutatás szerint a fogamzásgátlással és a házasság előtti szexszel kapcsolatos nézetek szinte azonosak, de az LMBT-kérdésekben éles megosztottság tapasztalható. 2025.09.17

Egy friss kutatás szerint az oroszok és az amerikaiak magánéleti kérdésekben sokszor hasonlóan gondolkodnak, ám az újabb társadalmi normák – különösen az LMBTQ-hoz kapcsolódó kérdések – élesen elválasztják a két társadalmat.



A VCIOM orosz közvélemény-kutató központ legújabb felmérése, amelyet az amerikai Gallup júliusi adataival vetettek össze, azt mutatja, hogy a két ország lakói számos magánéleti kérdésben közel azonos álláspontot képviselnek. A fogamzásgátlást például az amerikaiak 90, az oroszok 82 százaléka tartja elfogadhatónak, míg a házasság előtti szexet mindkét társadalomban körülbelül tízből heten fogadják el. Oroszországban még valamivel engedékenyebbek is a házasságon kívüli gyermekvállalással kapcsolatban, mint az Egyesült Államokban.



A házasság felbontásával kapcsolatban azonban eltérő a szemlélet: míg Amerikában a válást a megkérdezettek háromnegyede tartja elfogadhatónak, Oroszországban csupán kétharmad. A kutatók szerint mindkét országban egyre inkább az individualizáció irányába tolódik a szemlélet, vagyis az emberek saját döntésüknek tekintik, mikor és kivel alapítanak családot, ám Oroszországban a hagyományos családmodellhez való ragaszkodás továbbra is erősebben jelen van.



Érdekes különbség mutatkozik a „személyes gyengeségek” megítélésében is. Míg az amerikaiak mindössze 8 százaléka tartja elfogadhatónak a házasságtörést, az oroszok 16 százaléka nyilatkozott így. Ugyanakkor a poligámia és az öngyilkosság társadalmi megítélésében Amerika mutat nagyobb toleranciát, ahol minden ötödik válaszadó tartja ezeket elfogadhatónak, szemben az oroszok alacsonyabb arányaival.



A legnagyobb törésvonal azonban az LMBTQ-kérdésekhez kötődik. Az Egyesült Államokban a válaszadók közel kétharmada elfogadhatónak tartja az azonos neműek kapcsolatát, míg Oroszországban mindössze 12 százalék osztja ezt a véleményt. A kontextust súlyosbítja, hogy Moszkva 2023 végén betiltotta az LMBT-szervezeteket és a „propaganda” minden formáját. Hasonló eltérések figyelhetők meg a tinédzserkori szexualitás megítélésében is: az amerikai társadalom megosztott, de közel fele elfogadhatónak tartja, míg Oroszországban ez az arány mindössze 14 százalék.



A felmérés azt mutatja, hogy a két társadalom közös alapot talál a magánélet sok területén, ám a kulturális és politikai környezet radikálisan eltérő határt szab bizonyos újabb társadalmi normák elfogadásának. Míg az individualizáció és a személyes döntések tisztelete mindkét országban erősödik, a nemi és szexuális kisebbségekkel kapcsolatos kérdésekben az Egyesült Államok és Oroszország értékrendje gyakorlatilag két külön világot képvisel.