Egészség

Belgiumban 2027-től tilos lesz dohányozni a vendéglátóhelyek teraszain

A szabályozás értelmében a vendégek 2027 elejétől nem gyújthatnak rá a vendéglátóhelyek bejárata és terasza tízméteres körzetében sem.

2025.09.16 08:05MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Belgiumban 2027. január 1-jétől tilos lesz a dohányzás és az e-cigaretták használata a kávézók, bárok és éttermek teraszán - jelentette be Frank Vandenbroucke szövetségi egészségügyi miniszter.

A tilalom a szivarozásra, pipázásra, valamint a vízipipákra is kiterjed.

A miniszter közölte, hogy a teraszok mellett megszűnnek a dohányzóhelyiségek a kávézókban, a repülőtereken is.

A szabályozás értelmében a vendégek 2027 elejétől nem gyújthatnak rá a vendéglátóhelyek bejárata és terasza tízméteres körzetében sem.

Azokra a vendéglátósokra, akik a jogszabály hatályba lépése után is hamutartót tesznek ki, illetve azokat a vendégekre, akik ennek ellenére dohányoznak, büntetést róhatnak ki.

A törvénytervezet, amelyet még a parlamentnek is el kell fogadnia, előírja a helyi hatóságok számára, hogy dolgozzanak ki intézkedéseket a szabadtéri rendezvényeken, például fesztiválokon, vásárokon és piacokon való dohányzás visszaszorítására is.

A belga kormány évek óta dolgozik a dohányzás visszaszorítását célzó intézkedéseken. Az új tilalmat eredetileg korábban tervezték bevezetni, de a kabinet most több felkészülési időt biztosít a vendéglátóiparnak.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.