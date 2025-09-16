Egészség
Belgiumban 2027-től tilos lesz dohányozni a vendéglátóhelyek teraszain
A szabályozás értelmében a vendégek 2027 elejétől nem gyújthatnak rá a vendéglátóhelyek bejárata és terasza tízméteres körzetében sem.2025.09.16 08:05MTI
Belgiumban 2027. január 1-jétől tilos lesz a dohányzás és az e-cigaretták használata a kávézók, bárok és éttermek teraszán - jelentette be Frank Vandenbroucke szövetségi egészségügyi miniszter.
A tilalom a szivarozásra, pipázásra, valamint a vízipipákra is kiterjed.
A miniszter közölte, hogy a teraszok mellett megszűnnek a dohányzóhelyiségek a kávézókban, a repülőtereken is.
A szabályozás értelmében a vendégek 2027 elejétől nem gyújthatnak rá a vendéglátóhelyek bejárata és terasza tízméteres körzetében sem.
Azokra a vendéglátósokra, akik a jogszabály hatályba lépése után is hamutartót tesznek ki, illetve azokat a vendégekre, akik ennek ellenére dohányoznak, büntetést róhatnak ki.
A törvénytervezet, amelyet még a parlamentnek is el kell fogadnia, előírja a helyi hatóságok számára, hogy dolgozzanak ki intézkedéseket a szabadtéri rendezvényeken, például fesztiválokon, vásárokon és piacokon való dohányzás visszaszorítására is.
A belga kormány évek óta dolgozik a dohányzás visszaszorítását célzó intézkedéseken. Az új tilalmat eredetileg korábban tervezték bevezetni, de a kabinet most több felkészülési időt biztosít a vendéglátóiparnak.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 8:05 Belgiumban 2027-től tilos lesz dohányozni a vendéglátóhelyek teraszain
- 6:00 Átadták a Színikritikusok Díját, tarolt az Örkény Színház
- 22:44 Tömeges betelepülés miatt meg kell ismételni Magyarföldön az időközi választást
- 20:26 Tudja, hol vannak most a leghírhedtebb merénylők?
- 18:19 Kényszergyógykezelésre küldte a bíróság a nevelőanyját megölő fővárosi nőt
- 16:17 Fidesz: vállalhatatlan a szolnoki polgármester vezetői stílusa
- 14:15 Karácsony Gergely: az utasok biztonsága semmilyen módon nincs veszélyben
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06