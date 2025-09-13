Állati
Leleplezték a nyár legnagyobb szívását - jobban csípnek a szúnyogok, ha sört iszunk
Holland kutatók 500 fesztiválozó bevonásával vizsgálták, miért vonzóbbak egyes emberek a szúnyogok számára, mint mások. Az eredmények szerint a sörivók, a naptejet kerülők és a fesztiválon aktívabb társasági életet élők jóval nagyobb eséllyel váltak a vérszívók célpontjává.2025.09.13 22:09ma.hu
A Radboud Egyetem kutatócsoportja nagyszabású terepkísérletet végzett, amelynek során résztvevőket arra kértek, hogy karjukat helyezzék be egy speciálisan kialakított dobozba, amelyből a szúnyogok érezhették a bőr illatát és a kilélegzett szén-dioxidot, de ténylegesen nem tudtak csípni. A kísérletet fesztiválkörnyezetben, több ezer nőstény szúnyog jelenlétében folytatták le, így pontos képet kaphattak arról, milyen szokások és tényezők teszik egyes embereket vonzóbbá a rovarok számára.
Az eredmények meglehetősen egyértelműek voltak: azok, akik sört fogyasztottak, átlagosan 1,35-ször vonzóbbaknak bizonyultak a szúnyogok számára, mint a nem ivók. A kutatók feltételezik, hogy a véralkoholszint, illetve az alkohol hatására megváltozó testszag és izzadás játszhat ebben kulcsszerepet. Emellett kiderült, hogy azok a fesztiválozók, akik az előző éjszakát nem egyedül töltötték, szintén vonzóbbnak bizonyultak a szúnyogok számára, míg a naptejet használók és a frissen zuhanyozók kevésbé keltették fel a vérszívók érdeklődését.
A vizsgálat rávilágít arra, hogy a szúnyogok zsákmányválasztása sokkal inkább a testszaghoz és a bőrön megjelenő kémiai jelekhez kapcsolódik, mint a korábban sokat emlegetett vércsoportokhoz. Bár a köztudatban elterjedt, hogy a 0-s vércsoportúakat csípik leginkább, a mostani kutatás ezt nem erősítette meg. A kutatók inkább arra jutottak, hogy a testhőmérséklet, a szén-dioxid-kibocsátás, a bőrön élő baktériumflóra és az életmódbeli tényezők sokkal fontosabb szerepet játszanak.
A szúnyogcsípések ugyan gyakran csak kellemetlenséget jelentenek, ám biológiai és közegészségügyi szempontból is komoly veszélyt hordoznak. A kutatók emlékeztettek arra, hogy a rovarok olyan betegségeket terjeszthetnek, mint a malária vagy a dengue-láz, amelyek hagyományosan trópusi területekhez kötődtek, de a klímaváltozás miatt egyre inkább fenyegetik Európát is. Az ázsiai tigrisszúnyog például már Nyugat-Európa több országában megjelent, és a felmelegedés révén várhatóan még inkább terjedni fog.
A holland kísérlet arra is figyelmeztet, hogy bizonyos életmódbeli döntések – az alkoholfogyasztástól a higiéniai szokásokig – közvetlenül befolyásolhatják, mennyire válunk a szúnyogok célpontjává. Bár a kutatók ironikusan úgy fogalmaztak, hogy a szúnyogoknak „ízlik a hedonisták vére”, a jelenség mögött komoly biológiai mechanizmusok állnak. A tanulmány egyik legfontosabb üzenete, hogy a megelőzésben a naptej használata, a megfelelő higiénia és a mértékletes alkoholfogyasztás is szerepet játszhat.
A szúnyogok tehát nem véletlenszerűen választanak célpontot: érzékelik a kilélegzett szén-dioxidot, a testhőmérsékletet, az izzadtság kémiai összetételét és a bőrön lévő mikroorganizmusokat. Az új kutatás ezek közül kiemeli az alkoholfogyasztás szerepét, amely egy fesztivál vagy nyári kempingezés során könnyen a csípések számának látványos növekedéséhez vezethet.
