Felejtős

Miért épp az emlékezet központját támadja meg először az Alzheimer-kór?

Agykutatók új eredményei szerint az Alzheimer-kór korai fázisában a memóriafolyamatokért felelős agyi terület egyedülállóan sérülékeny lehet - az okok mélyén az idegsejtek energiatermelő központjai, a mitokondriumok állhatnak. 2025.09.03 12:35 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Alzheimer-kór egyik legrejtélyesebb sajátossága, hogy már a betegség legkorábbi szakaszában célzottan károsítja az agy emlékezetért felelős hálózatait. A legelsőként érintett régiók közé tartozik az entorhinális kéreg, amely nemcsak a hosszú távú memória kulcsfontosságú központja, hanem része az agy „belső térképrendszerének” is, amely a térbeli tájékozódást és a környezet mentális reprezentációját segíti. Egy új amerikai kutatás most arra keresi a választ, miért éppen ez a terület válik ilyen gyorsan és súlyosan sebezhetővé.



A Virginia állambeli Fralin Biomedikai Kutatóintézet két idegtudósa, Sharon Swanger és Shannon Farris az Alzheimer-kór mechanizmusainak egyik alapvető kérdését próbálja megválaszolni: mi teszi az entorhinális kéreg és a hozzá kapcsolódó hippocampus közötti idegsejthálózatot különösen érzékennyé a betegség korai fázisában? Kutatásukat a Virginia állam Alzheimer-kutatási alapja támogatja, lehetőséget teremtve arra, hogy alapkutatási szinten vizsgálják azokat a sejtszintű folyamatokat, amelyek már jóval a klinikai tünetek megjelenése előtt elindítják az idegsejtek pusztulását.



A kutatás középpontjában az idegsejtek belsejében található mitokondriumok állnak – ezek a sejtszervecskék felelősek az energiatermelésért, amely elengedhetetlen a neuronok közötti kommunikációhoz, vagyis a szinaptikus átvitelhez. Alzheimer-kórban ezek a mitokondriumok gyakran működési zavart mutatnak, de eddig kevés ismeret állt rendelkezésre arról, hogy ez a zavar milyen pontosan és milyen körülmények között jelentkezik.



Swanger és Farris azt vizsgálják, hogy a kritikus emlékezeti idegpályán belül – az entorhinális kéreg és a hippocampus között – a mitokondriumok túlterhelődnek-e kalciummal, ami az idegsejtek egyik legfontosabb jelátvivő anyaga. Normál esetben a kalcium apró, gyors jelzéseket közvetít a sejtekben, de túlzott mennyiségben sejtkárosodást, energiahiányt és végül sejthalált okozhat. Az előzetes eredmények szerint ebben az idegi körben szokatlanul erős kalciumjelek figyelhetők meg – olyannyira, hogy ezek már hagyományos fénymikroszkóppal is jól láthatók. Ez a jelenség nemcsak szokatlan, hanem kiváló modellként is szolgálhat a betegség kezdeti folyamataiban bekövetkező változások megfigyeléséhez.

A kutatók egészséges és Alzheimer-kórra jellemző genetikai mintázattal rendelkező egerek agyszöveteit hasonlítják össze, különösen arra koncentrálva, hogyan működnek a mitokondriumok és milyen a sejtek közötti szinaptikus kapcsolat az érintett agyterületeken. Céljuk, hogy azonosítsák azokat a korai stresszjelekre utaló elváltozásokat, amelyek még a neuronok pusztulása előtt megjelennek, és így potenciálisan terápiás célpontként szolgálhatnak.



A kutatás különösen értékes azért is, mert két eltérő tudományos megközelítést egyesít: míg Swanger a szinapszisok kommunikációs működésére specializálódott, Farris a mitokondriumok molekuláris szerepét tanulmányozza. A közös munka révén egyre részletesebb képet kapunk arról, hogyan bomlanak meg az agy memóriáért felelős hálózatai már a betegség korai, sokszor észrevétlen szakaszában.



Ez a fajta alapkutatás hosszú távon új utakat nyithat meg az Alzheimer-kór korai diagnózisa és lassítása terén. Bár az Alzheimer elleni gyógymód még nem ismert, a kutatók abban bíznak, hogy a betegség elsőként érintett agyterületeinek és sejtszintű folyamataiknak alapos megértése segíthet olyan célzott beavatkozások kifejlesztésében, amelyek képesek lassítani vagy akár megállítani a kór lefolyását.