Életmód

A táplálékkiegészítő, amit mindenhol betiltanak - Mit kell tudni a kratomról?

Az Egyesült Államokban egyre több helyi közösség dönt úgy, hogy betiltja a kratom bizonyos szintetikus formáit. Az eredetileg Délkelet-Ázsiából származó növény leveleiből készült készítmények sokáig „csodaszereként” terjedtek a krónikus fájdalom, a szorongás és az opioidmegvonás tüneteinek enyhítésére, ám a közelmúltban egyre komolyabb közegészségügyi aggályok merültek fel a hatóanyagokkal kapcsolatban.



A kratom, tudományos nevén Mitragyna speciosa, a kávéfélék családjába tartozó fa leveleiből származik. A helyi kultúrákban évszázadok óta alkalmazzák enyhe stimulánsként vagy fájdalomcsillapítóként. Az Egyesült Államokban a növényből kivont por és kapszula formájában terjedt el, különösen azok körében, akik alternatívát kerestek a hagyományos fájdalomcsillapító gyógyszerekkel szemben. Ugyanakkor a növény egyik alkaloidja, a 7-hidroximitragynin (röviden 7-OH) különösen erős hatással bír az opioid receptorokra, és így a függőség kialakulásának jelentős kockázatát hordozza.



A természetben a 7-OH csak kis mennyiségben található meg, ám az utóbbi években a piacot elárasztották a mesterségesen előállított vagy koncentrált származékok. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) figyelmeztetett, hogy ezek a termékek sokszor fiatalokat céloznak színes csomagolásban, cukorkák és gumicukrok formájában, miközben a fogyasztók nincsenek tisztában a lehetséges veszélyekkel. Az FDA ezért javasolta a 7-OH szövetségi tiltólistára vételét, amit a Kábítószer-ellenes Ügynökség (DEA) vizsgál jelenleg.



Az egészségügyi kockázatok sokrétűek. Alacsony dózisban a kratom élénkítő hatású, fokozza az éberséget és a fizikai aktivitást, míg magasabb adagoknál opioidokra jellemző bódultság, szedáció és függőség alakulhat ki. A toxikológiai központok 2014 és 2019 között több mint 3400 esetet regisztráltak, amelyek kratomfogyasztáshoz köthetők. A jelentett mellékhatások között szerepel magas vérnyomás, zavartság, hallucinációk, rohamok és egyes esetekben halálesetek is, bár ezek szinte mindig más szerekkel való együttes használathoz kapcsolódtak.

A kérdéskör bonyolultságát az is jelzi, hogy több állam saját szabályozási keretet dolgozott ki. Egyes helyeken, például Arizonában, Minnesotában és Texasban, a törvények tiltják a 7-OH-t tartalmazó termékek kiskorúaknak való értékesítését. Kalifornia egy átfogó szabályozási törvényjavaslatot készített elő, amely kötelezővé tette volna a kratomtermékek regisztrációját, a hatóanyagok feltüntetését és a 21 év alattiaknak történő értékesítés tilalmát, ám a kezdeményezést végül elvetették.



A vita középpontjában a természetes növény és a szintetikusan előállított származékok megítélése áll. A kratom támogatói azzal érvelnek, hogy a tradicionális formában, felelősségteljesen fogyasztott növény levelei enyhíthetik a krónikus panaszokat, és segíthetnek az opioidfüggőség leküzdésében. Az ellenzők viszont a szabályozatlan szintetikus készítmények terjedését, a fiatalkorúak fokozott veszélyeztetettségét és a dokumentált mellékhatásokat hangsúlyozzák.



Az ügy jelenleg is jogi és tudományos viták kereszttüzében áll, és a következő hónapokban dőlhet el, hogy az Egyesült Államok szövetségi szinten milyen keretet biztosít a kratom és származékai forgalmazására. Az azonban már most világos, hogy a kérdés nem pusztán egészségügyi, hanem gazdasági és társadalmi dimenziókkal is bír, hiszen egy több milliárd dolláros iparágról van szó, amelynek jövőjét alapvetően meghatározhatják a közelgő szabályozási döntések.