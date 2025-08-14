Életmód

A férfiak és a nők eltérő módon emlékeznek vissza a hibáikra - új tanulmány

A női agy egy speciális RNS hatására eltérő módon dolgozza fel a múltbeli hibákat. Ez magyarázhatja a nemek közötti különbségeket a depresszió kockázatában és a döntéshozatalban. 2025.08.14 ma.hu

Arról az RNS-típusról, amely eddig kevés figyelmet kapott, most kiderült, hogy kulcsszerepet játszik bizonyos ellenálló képesség kialakításában – de csak a nőknél. Az Icahn School of Medicine at Mount Sinai kutatói által vezetett új tanulmányban a tudósok felfedezték ennek a molekulának egy eddig ismeretlen funkcióját a női agy döntéshozatali folyamatainak alakításában.



Eredményeik szerint ez az RNS-biomarker nemekhez és agyi régiókhoz kötődő hatásokat fejt ki, befolyásolva az egyének – nemük alapján – bizonyos típusú döntéseit. A tanulmány rávilágít a férfiak és nők közötti egyértelmű különbségekre abban, ahogyan értékelik a múltbeli hibákat, eldöntik, mikor kell továbblépni, és megbánják az elszalasztott lehetőségeket.



Ezek az eredmények új betekintést nyújtanak abba, hogy a hangulattal kapcsolatos döntések hogyan hatnak a férfiak és nők agyára eltérő módon. A július 11-én a Science Advances folyóiratban megjelent kutatás állatmodelleket használt annak feltárására, hogy milyen biológiai és pszichológiai tényezők járulhatnak hozzá a pszichiátriai kockázathoz.



A nőknél körülbelül kétszer olyan gyakran diagnosztizálnak depressziót, mint a férfiaknál. Ezenkívül a betegség gyakran különböző tünetekkel jelentkezik a nemek között, például a nőknél fokozottabb hajlamot mutatnak a negatív ruminációra. Azonban az agyi mechanizmusok, amelyek ezeket a különbségeket okozzák, nagyrészt még mindig ismeretlenek.

A rumináció egy pszichológiai fogalom, melynek jelentése a túlzott, ismétlődő és passzív gondolkodás, mely egy adott problémára, negatív érzésre vagy múltbéli eseményre fókuszál.

A múltbeli döntések idegi feldolgozására összpontosítva

„Ezt a munkát az motiválta, hogy nagy hiányosságok vannak annak megértésében, miért gyakoribb a depresszió a nők körében, és hogyan alakulnak ki az agyban a negatív ruminációval kapcsolatos tünetek” – mondta Brian Sweis, MD, PhD, az Icahn School of Medicine pszichiátriai és idegtudományi adjunktusa, a cikk vezető szerzője. „Megvizsgáltuk, hogy a depresszió kialakulásának kockázatának kitett agy hogyan gondolkodik a korábbi döntésekről, és hogy az ilyen számításokat feldolgozó neurális áramkörök hogyan járulhatnak hozzá a betegség terhéhez.”



Ez a kutatás egy nemrégiben felfedezett, korábban alulértékelt molekulacsoportra, a nem kódoló RNS-re épül, amelyről kimutatták, hogy jelentős szerepet játszik a depresszió biológiai mechanizmusaiban.



Egy 2020-as, halott emberek agymintáit elemző vizsgálatban ugyanaz a kutatócsoport (Issler et al.) megállapította, hogy egy bizonyos hosszú intergenikus nem kódoló RNS, az úgynevezett LINC00473 szintje jelentősen csökkent a súlyos depressziós zavarral diagnosztizált nők prefrontális kéregében. Ez a csökkenés férfiaknál nem volt megfigyelhető.



Orna Issler, PhD, a NYU Grossman School of Medicine idegtudományi és aneszteziológiai adjunktusa, a 2020-as tanulmány vezető szerzője és a jelenlegi tanulmány társszerzője elmondta: „Ezeket az eredményeket állatkísérleti modellre alkalmaztuk, és kimutattuk, hogy a prefrontális LINC00473, ha kísérletileg megnöveltük, csak a nőstény egereknél játszott okozati szerepet a stresszel szembeni ellenálló képesség elősegítésében.”

Prefrontális kéreg és újraértékelő viselkedés

A prefrontális kéreg kritikus szerepet játszik az érzelmi állapotok és a döntéshozatali folyamatok összekapcsolásában. Ebben a tanulmányban a kutatók azt találták, hogy a LINC00473 szintjének megváltoztatása az egerek prefrontális kéregében mérhető hatással volt a viselkedésre – de csak a nőstényeknél. Konkrétan, a megemelkedett LINC00473-szinttel rendelkező nőstények nagyobb rugalmasságot mutattak döntéseik megváltoztatásában, miközben jutalmakat kerestek, ami a hímeknél nem volt megfigyelhető. Neuroökonómiai megközelítések alkalmazásával a csapat kimutatta, hogy ez a molekuláris változás növelte a nőstények érzékenységét a már elsüllyedt költségek (a múltbeli befektetések túlértékelése) és a megbánás (az elszalasztott lehetőségek tudatosulása) iránt, amelyek mindkettő befolyásolta a korábbi döntéseik felülvizsgálatának valószínűségét. Ezek a viselkedési jellemzők hozzájárulhatnak a stressz alatti nagyobb rugalmassághoz. Különösen fontos, hogy ez az első bizonyíték arra, hogy a nem kódoló RNS közvetlenül befolyásolhatja



„Képesek voltunk szelektíven megváltoztatni a nemrégiben választott döntés újraértékelésében részt vevő döntéshozatali viselkedést anélkül, hogy megváltoztattuk volna magát az eredeti ítéletet” – mondta Romain Durand-de Cuttoli, PhD, az Icahn School of Medicine idegtudományi oktatója és a tanulmány első szerzője. „A múltra való visszatekintésen alapuló döntések neurobiológiailag megkülönböztethetők a jövő tervezésével kapcsolatos döntésektől. Ezek alapvetően különböző típusú döntések, amelyeket az agy különálló áramköreiben dolgoznak fel, férfiaknál és nőknél eltérő módon, ami viszont egyedi és komplex módon befolyásolhatja az érzelmeket.”

Következmények a kezelésre és a rezilienciára nézve

Ennek a kutatásnak jelentős következményei vannak. A tanulmány új molekuláris célpontot jelöl ki új gyógyszerek fejlesztéséhez, valamint anatómiai célpontot az agyi stimulációs terápiákhoz, amelyek potenciálisan kezelhetik a negatív ruminációval kapcsolatos depressziós tüneteket, különösen a nők esetében. Továbbá a tanulmány rávilágít a pszichológiai aspektusokra is.