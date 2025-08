Egészség

Tud valaki nyitott szemmel tüsszenteni?

A tüsszentés közbeni szemkinyílásról szóló elképzelés, miszerint az ember szeme ilyenkor akár ki is ugorhat a helyéről, évtizedek óta tartja magát a közbeszédben és a gyermekkori játszótéri történetekben. A kérdésre azonban immár tudományos válasz is született: a Texas A&M Egyetem orvosi karának professzora, Dr. David Huston egyértelműen kijelentette, hogy a nyitott szemmel történő tüsszentés nemcsak lehetséges, de semmiféle veszélyt sem jelent a szemgolyók helyben maradására nézve. A szemek önkéntelen lezárása a tüsszentés pillanatában pusztán autonóm reflex, vagyis egy olyan testi válasz, amely nem igényel tudatos kontrollt. Bár ez a reflex szinte mindenkinél automatikusan bekövetkezik, egyesek képesek lehetnek tudatosan felülírni, és nyitva tartani a szemüket a tüsszentés közben.



A tüsszentés mechanizmusát tekintve a szervezet egy védelmi reakcióról beszél: a test ilyenkor nagy erővel próbálja eltávolítani az orrjáratba került irritáló anyagokat, legyen szó vírusokról, allergénekről vagy vegyszerekről. Meg Sorg, a Purdue Egyetem ápolástudományi tanszékének klinikai oktatója rámutatott, hogy a tüsszentés az orrnyálkahártyában található idegvégződések ingerlésével indul be, és célja az, hogy megakadályozza az idegen részecskék alsó légutakba jutását. Különösen érdekes, hogy a tüsszentési inger nem kizárólag fertőzések vagy allergiák hatására jelentkezhet: egyes vegyületek, mint például a feketeborsban található piperin vagy a csilipaprikában előforduló kapszaicin, szintén kiválthatják. Egy másik ritkább jelenség a fotikus tüsszentés – vagy szaknyelven „photosneezia” –, amikor erős fény váltja ki a tüsszentési reflexet.



Dr. Huston szerint a szemek becsukódása a tüsszentés közben talán a szem védelmét szolgálja, azaz megakadályozhatja, hogy a kórokozók vagy irritáló részecskék az orr felől a szem felé sodródjanak. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy nincsen olyan fiziológiai folyamat, amelynek során a tüsszentés okozta nyomás ténylegesen ki tudná lökni a szemgolyókat a szemüregből. A nyomás ugyanis nem a szem izomzatára vagy a szemgolyóra hat közvetlenül, hanem inkább a vérerekre, főként a legkisebb kapillárisokra. Ilyen kapillárisok szoktak megrepedni például szülés közbeni erős préselés hatására, ami véraláfutásokhoz vezethet az arcon vagy a szem körül, ám ez korántsem azonos a szemek kiugrásának lehetőségével. Dr. Huston leszögezte, hogy nincsen hiteles tudományos adat, amely megerősítené azt a népszerű, ám félrevezető állítást, miszerint nyitott szemmel tüsszentve kiugorhatnának a szemek.



A modern orvostudomány tehát egyértelmű választ adott egy generációkon átívelő kérdésre: bár legtöbbünk automatikusan lehunyja a szemét tüsszentéskor, semmi sem történik akkor sem, ha valakinek nyitva maradnak. A régi mondás – miszerint ilyenkor kipottyannak a szemek – tehát végérvényesen a tudományosan cáfolt városi legendák sorába került.