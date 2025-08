Betegség

Krónikus Lyme-kór - egy rejtélyes fertőzés hosszan elhúzódó következményei

A Lyme-kór, melyet a Borrelia burgdorferi nevű baktérium okoz, az egyik leggyakoribb kullancsok által terjesztett fertőző betegség az Egyesült Államokban és Európában. A kórokozót leggyakrabban fertőzött vöröses-feketés Közönséges kullancs (Ixodes ricinus) terjeszti, és a fertőzés akkor következik be, amikor a kullancs a bőrbe fúródva hosszabb ideig ott marad. A baktérium a kullancs nyálán keresztül jut a véráramba, ahonnan szétterjedhet a szervezet különböző szöveteibe.



A Lyme-kór tünetei sokfélék és gyakran több szervrendszert is érintenek, ezért diagnosztizálása kihívást jelent. A fertőzés három szakaszban zajlik: az első stádiumban, a csípést követő 3–30 napon belül, gyakran jelentkezik a jellegzetes, kokárdaszerű kiütés (erythema migrans) a csípés helyén, láz, fáradtság, fejfájás, izomfájdalom és nyirokcsomó-duzzanat kíséretében. A második stádiumban, a csípést követő hetekben, a tünetek súlyosbodhatnak és kiterjedhetnek: több bőrfelületen jelentkezhet kiütés, nyaki fájdalom, idegrendszeri tünetek, mint arcidegbénulás, látásromlás vagy a szívritmus szabályozási zavara is előfordulhat. A harmadik, krónikus szakaszban – amely hónapokkal a fertőzés után is kialakulhat – leggyakrabban ízületi gyulladás, főként a térdízületet érintő duzzanat, fájdalom és mozgáskorlátozottság figyelhető meg.



Sajnos, a kokárda nem minden esetben jelentkezik vagy nem éppen a csípés helyén, így nagyon fontos a szűrés kullancscsípés után!



Noha a legtöbb beteg teljesen felépül, ha a fertőzést a korai szakaszban, 2–4 hetes antibiotikumos kezeléssel kezelik, egyeseknél a tünetek az antibiotikumkúra után is fennmaradhatnak. Ezt az állapotot krónikus Lyme-kór szindrómának (Post-Treatment Lyme Disease Syndrome, PTLDS) nevezik. A betegek ilyenkor hosszú hónapokig szenvedhetnek kimerültségtől, izom- és ízületi fájdalmaktól, koncentrációs nehézségektől vagy idegrendszeri panaszoktól. Ennek pontos oka nem ismert, és jelenleg nincs specifikus kezelés rá, bár a tünetek az esetek többségében fokozatosan enyhülnek.



A betegség nehezen felismerhető természete – különösen, ha a bőrtünetek elmaradnak – gyakran vezet téves diagnózishoz, vagy a kezelés késlekedéséhez. Az olyan hírességek, mint Justin Timberlake, aki nemrég osztotta meg Lyme-kórral kapcsolatos tapasztalatait, segíthetnek ráirányítani a figyelmet arra, mennyire alábecsült és félreértett állapotról van szó. Az énekes elmondása szerint mentálisan és fizikailag is kimerítő tünetei – köztük idegi fájdalmak és extrém fáradtság – hosszú időre ellehetetlenítették a színpadi teljesítményt.

A kullancsok elleni védekezés elengedhetetlen a fertőzés megelőzése érdekében. A legnagyobb veszélynek azok vannak kitéve, akik erdős, bokros, füves területeken tartózkodnak – ezek a kullancsok élőhelyei. A megfelelő öltözet (hosszú ujjú felső, hosszú nadrág), a rovarriasztó használata, valamint a bőr és a ruházat gondos átvizsgálása a szabadtéri tevékenységek után mind hozzájárulhatnak a fertőzés megelőzéséhez. Amennyiben kullancsot találunk a bőrünkbe fúródva, azt mielőbb el kell távolítani, és ha bármilyen tünetet észlelünk, orvoshoz kell fordulni.



Bár a Lyme-kór hatékonyan kezelhető, krónikus formájának jelenléte és az ismeretlen patofiziológiai háttér indokolttá teszi a további kutatásokat. Az újabb eredmények segíthetnek a hosszabb távú következmények megértésében, a diagnosztikai lehetőségek javításában, és a célzott terápiák fejlesztésében – különösen azon páciensek számára, akik éveken át viselik a kezeletlen vagy későn felismert Lyme-kór terheit.