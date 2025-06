Életmód

Hogyan segíthet a pszichológia abban, hogy jobban érezzük magunkat fürdőruhában?

Ahogy beköszönt a nyár és a nap egyre forróbban tűz az égre, elárasztanak minket a „strandformát” sürgető cikkek és közösségi média posztok. A szezon örömét azonban sokan árnyékoltnak érzik a testképzavarral kapcsolatos nyomás miatt – ez a jelenség ma már külön nevet is kapott: szezonális testkép-elégedetlenség.



Szinte mindenkinek van olyan barátja, aki rendkívül szorong attól, ha nyáron le kell vennie az ingét. „Feladtam, hogy valaha kockahasam legyen – de nagyon kellemetlenül érzem magam, ha póló nélkül kell megjelennem.” A kérdés nyomán nem is kell felmérést indítani, mennyire általános ez az érzés, hiszen a válasz: nagyon is.



Scott Griffiths, a Melbourne-i Egyetem kutatója 823 meleg vagy biszexuális férfit vizsgált világszerte. A válaszadók több mint 70%-a jelezte, hogy a testével kapcsolatos elégedetlensége a nyári hónapokban erősebb, mint az év bármely más szakaszában. Ennek fő oka a média által közvetített társadalmi nyomás, valamint az, hogy a test ilyenkor jobban szem előtt van, mindenki jóval többet mutat meg belőle.



Ez a tendencia visszaköszön egy másik kutatásból is, amely 12 millió közösségimédia-posztot elemzett 2020 és 2023 között. A testgyűlöletet vagy testtel való elégedetlenséget kifejező posztok a nyári hónapokban, különösen júliusban (az északi féltekén) tetőznek.



Mit tehetünk?

A mindful self-compassion, vagyis az együttérző tudatosság módszere segíthet enyhíteni az ilyen érzéseket. Ennek három alappillére van:



- Kedvesség önmagunkkal szemben, a folyamatos ítélkezés helyett.



- Az élmények egyetemlegességének felismerése – mások is hasonló érzéseken mennek keresztül.



- A jelen pillanatra való tudatos figyelem, a túlgondolt, önkritikus gondolatok helyett.



Szintén érdemes megismerkedni a testsemlegesség (body neutrality) mozgalmával. Ez nem azt mondja, hogy szeresd minden hibádat, mint a testpozitivitás hívei, hanem inkább arra bátorít, hogy a tested működésére – az erődre, egészségedre, kitartásodra – koncentrálj, ne a külalakodra. A módszer hatékonyságát friss kutatás is alátámasztja: Raeanna Kilby és Kristin Mickelson (Arizona State University) vizsgálatai szerint a testsemlegesség jobban csökkenti az önértékelést romboló testtárgyiasítást, mint a testpozitív tartalmak.



A mozgalom egyik szószólója, Jameela Jamil színésznő így fogalmazott:

„A testem nem egy reklámtábla mások számára. Nem azért van, hogy ítélkezzenek fölötte. És nem is azért, hogy én ítélkezzek rajta. Inkább arra gondolok, mennyi minden jó dolgot élhetek még meg, amíg élek.”

Tehát, nem vagy egyedül, ha kényelmetlenül érzed magad fürdőruhában. A társadalmi elvárások, a média és a nyári lazaság együtt nehéz kihívást jelentenek – de a pszichológia eszközeivel tehetsz azért, hogy magabiztosabb, elfogadóbb és boldogabb legyél. Az igazi „nyári formád” nem a centikben, hanem az élményekben, az egészségedben és a kapcsolataidban rejlik.



Egészség, boldogság, barátság – ezek legyenek az idei nyár valódi hashtagjei!