Életmód

A népszerű fogyókúrás gyógyszer növeli a csendes rák kockázatát - tanulmány

Egy friss tanulmány szerint a népszerű fogyókúrás gyógyszerek, köztük az Ozempic is, akár 33%-kal növelhetik a veserák kialakulásának kockázatát. Ugyanakkor ezek a készítmények több mint egy tucat más daganattípus előfordulását csökkenthetik, így a kutatók szerint összességében még mindig kedvező lehet a használatuk mérlege.



A kutatás eredményeit májusban mutatták be az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság (ASCO) éves kongresszusán. A szakemberek több mint 86 ezer floridai beteg egészségügyi adatait elemezték egy tízéves időszakban. A vizsgálat során 83 veserákos esetet találtak az Ozempic-szerű súlycsökkentő gyógyszereket szedők körében, míg a hasonló életmódú, de ilyen szereket nem használó kontrollcsoportban 58 ilyen eset fordult elő.



A különbség 33%-kal magasabb kockázatot jelentett a GLP-1 típusú gyógyszereket (mint az Ozempic és a Wegovy) szedőknél. A GLP-1 receptor agonisták népszerűsége az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt, mivel hatékony segítséget nyújtanak a fogyásban, illetve a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében.



A veserákot gyakran „csendes” betegségként emlegetik, mivel a korai stádiumban ritkán okoz tüneteket. Mire a figyelmeztető jelek – például vér a vizeletben, hátfájás vagy kitapintható csomó – jelentkeznek, a daganat gyakran már előrehaladott állapotban van.



Dr. Hao Dai, az Indiana Egyetem kutatója, aki a tanulmányt vezette, a Daily Mail-nek nyilatkozva hangsúlyozta: az eredmények nem bizonyítják egyértelműen, hogy a GLP-1 gyógyszerek okoznák a veserákot, de „aggasztónak” nevezte a megfigyelt összefüggést, és további vizsgálatokat sürgetett.



Fontos megjegyezni, hogy a veserák kockázatának növekedése mellett a kutatás más pozitív hatásokat is feltárt: ezek a gyógyszerek csökkenthetik több, az elhízással összefüggésbe hozható rákfajta – például a méh- és petefészekrák – előfordulását. Ez alátámasztja egy 2023-as nagyszabású tanulmány eredményeit is, amely 1,6 millió cukorbeteg adatain alapult. Ott a GLP-1 szerek 54%-kal magasabb veserák-kockázattal jártak a metforminnal kezelt páciensekhez képest.



A szakértők szerint a megnövekedett kockázat hátterében a gyógyszerek gyakori mellékhatásai – például a hányás és a kiszáradás – is állhatnak, amelyek megterhelik a veséket. Egyes elméletek szerint a GLP-1 gyógyszerek vesén belüli hatásmechanizmusa is befolyásolhatja a sejtnövekedést.



Érdekesség, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) jóváhagyta az Ozempic alkalmazását a vesefunkció védelmére is 2-es típusú cukorbetegségben és krónikus vesebetegségben szenvedő betegek esetében. Ezen pácienseknél a készítmény 24%-kal csökkentette a súlyos vesekárosodás kockázatát.

Az orvosok egyetértenek abban, hogy további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy jobban megértsük, ezek a gyógyszerek hosszú távon milyen hatással vannak a vesékre és a daganatok kialakulásának kockázatára.