A dél-olaszországi Gallipoliban büntetik az utcákon fürdőruhában sétáló turistákat

Gallipoli polgármestere betiltotta, hogy a dél-olaszországi városban tartózkodó turisták fürdőruhában vagy meztelen felsőtesttel sétáljanak az utcákon, és strandöltözékben a hivatalokba sem léphetnek be.



Stefano Minerva településvezető kedden aláírt rendelkezése a csaknem tizenkilencezer lakosú város történelmi központjára vonatkozik.



Gallipoli belvárosában a nőknek tilos fürdőruhában tartózkodniuk, de a férfiak sem lehetnek meztelen felsőtesttel. A tiltás szeptember 30-ig érvényes, és megszegőire 25-től 125 euróig (mintegy 10 ezertől 50 ezer forintig) terjedő bírságot szabhatnak ki a rendőrök.



A polgármester a városi hivatalokban is öltözködési szabályt vezetett be: tilos a belépés rövidnadrágban és atlétatrikóban.



Az olasz csizma sarkában található Gallipolit az utóbbi években ellepték a nyaralni vágyó olasz és külföldi turisták, akik egyebek mellett tengerpartja, üzletekkel teli központja és a környéken kínált szórakozási lehetőségek miatt szeretik a várost.



Gallipolit júniustól kezdve több százezren szállják meg: tavaly több mint 788 ezer turista érkezett, nagy részük a nyári hónapokban.



A város évek óta viselkedési kódexszel igyekszik "nevelni" a látogatókat. Számos szabályt diktál annak érdekében, hogy strandjai és utcái se váljanak a turizmus áldozataivá. Utóbbiak között szerepel például, hogy kizárólag az arra kijelölt helyeken lehet otthonról hozott ételt fogyasztani.



A polgármester idén azt is betiltotta, hogy Gallipoli erődszerű városfalaira citronella illatú, szúnyogirtóként használt mécseseket tegyenek.



A lakosok együttműködését kérte, akik közösségi felületeken jelezhetik a nem illően viselkedő turistákat.



Így egész Olaszországot bejárta a Gallipoli központjában készített felvétel, amelyen egy középkorú hölgy bikiniben vásárol, ráadásul a fürdőruhához tíz centiméternél magasabb sarkú cipőt vett fel. A helyi napilapok szerint a kereskedők és a lakosok is tiltakoztak a településvezetőnél.



A nőt azonban nem bírságolták meg, mivel sétája megelőzte a polgármesteri rendelkezés aláírását.