Tudósok felfedezték a zsírégetés legfőbb kulcsát az emberi sejtekben

Egy új tudományos áttörés közelebb hozhat bennünket az elhízás hatékony és tartós kezeléséhez. A Weizmann Tudományos Intézet kutatói felfedezték, hogy egyetlen fehérje, az MTCH2 – vagyis becenevén „Mitch” – gátlása jelentősen fokozza az anyagcserét, megakadályozza az új zsírsejtek kialakulását, és elősegíti a zsírok energiaforrásként történő hasznosítását.



Az elmúlt évtizedben több súlycsökkentő gyógyszer is forradalminak ígérkezett, ám mellékhatásaik – például az izomtömeg csökkenése – korlátozták a felhasználásukat. Most azonban Atan Gross professzor és kutatócsoportja egy új irányba fordult: sikerült azonosítaniuk a Mitch nevű fehérjét, amely kulcsszerepet játszik az energiafelhasználás és zsírképzés szabályozásában.



Egérkísérletek során, amikor a Mitch gént kiiktatták, az állatok ellenállóvá váltak az elhízással szemben, izomállóképességük nőtt, és anyagcseréjük jelentősen felgyorsult.



A kutatás új szakaszában a csapat – Sabita Chourasia doktorandusz vezetésével – emberi sejteken is megvizsgálta Mitch hatását. A génkiütés eredményeként a sejtek anyagcseréje fokozódott: a sejtlégzés, vagyis az oxigénalapú energiaelőállítás mértéke nőtt, a zsír- és szénhidrát-raktárak pedig elkezdtek lebomlani.



„A sejteknek ilyenkor több üzemanyagra van szükségük, ezért fokozott zsírégetés indul be” – magyarázza Chourasia.



Az egyik legérdekesebb megfigyelés az volt, hogy Mitch hiányában a sejtek elsősorban zsírokat kezdtek el hasznosítani az energiatermeléshez, miközben a sejthártyákban lévő lipidek mennyisége csökkent. Ez arra utal, hogy a sejtek saját zsírtartalmukból nyertek energiát – vagyis Mitch hiányában a test a saját zsírkészleteit kezdi „elégetni”.



A kulcs a mitokondriumok, azaz a sejtek „erőművei” működésében rejlik. A Mitch szabályozza ezeknek az energiatermelő szervecskéknek a fúzióját. Ha a mitokondriumok különválnak és nem működnek összehangolt hálózatként, az energiahatékonyság csökken, ám ez a csökkent hatékonyság serkenti a sejtek zsírfelhasználását.



Továbbá, amikor Mitch-et kiiktatták az őssejtszerű prekurzor sejtekből, azok képtelenek voltak új zsírszöveteket létrehozni. Ennek oka kettős:



- Egyrészt nem állt rendelkezésre elegendő energia a zsírsejtté való átalakuláshoz,



- Másrészt a zsírfelhalmozáshoz szükséges gének kifejeződése is elnyomódott.



Ez a mechanizmus különösen fontos, mivel az elhízott nők szervezetében gyakran megemelkedett Mitch-szintet mértek, ami megerősíti a fehérje szerepét a zsírsejtképzésben.



Az ígéretes eredmények alapján a Weizmann Intézet Translációs Kutatási Egysége, a Bina, a Yeda Technológia-transzfer Cég bevonásával elindított egy fejlesztési programot. Céljuk: egy Mitch-gátló kis molekula létrehozása, amely hatékony és biztonságos módon segíthet az elhízás leküzdésében.



A Mitch fehérje kul