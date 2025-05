USA

Biden feleségét időseket érintő rossz bánásmóddal vádolják

Az Egyesült Államok politikai közéletében újabb hullámokat vet Joe Biden volt elnök múlt héten bejelentett rákdiagnózisa. Az orvosi közlemény szerint a 82 éves Biden „agresszív formájú” prosztatarákban szenved, amely már csontáttétet is képzett, bár a betegség hormonérzékenysége miatt kezelhető. Az elnök és családja jelenleg az orvosokkal egyezteti a kezelési lehetőségeket.



A diagnózis bejelentése után gyorsan politikai színezetet öltött az ügy: Leo Terrell, a korábbi Trump-adminisztráció egyik igazságügyi tanácsadója azt sugallta, hogy Jill Biden, az elnök felesége akár jogi felelősséggel is tartozhat, ha úgy ösztönözte férjét az újraindulásra, hogy tudatában volt az egészségi állapotának. Terrell a „személyes gondozás elmulasztása” (elder abuse) bűncselekményének lehetőségét vetette fel, amely az idősek tudatos veszélyeztetését jelenti – jogilag és erkölcsileg is súlyos kérdés.



A vádakat Ian Jaeger közéleti kommentátor X-posztja indította el, aki szerint Jill Biden szándékosan figyelmen kívül hagyta férje állapotát a politikai célok érdekében. Terrell erre válaszolva írta: „Időseket érintő rossz bánásmód! Büntetőeljárás?”



A történetet tovább bonyolítja Donald Trump fia, Donald Trump Jr. bejegyzése, aki azt kérdezte: „Hogyan hagyhatta ki Dr. Jill Biden a metasztatikus prosztatarák 5. stádiumát – vagy ez is csak egy újabb eltussolás?” Bár sok kommentelő gyorsan rámutatott, hogy Jill Biden nem orvosi doktor, hanem pedagógiai doktorátussal rendelkezik, a kérdés mégis újabb kétségeket szült a nyilvánosságban Biden korábbi egészségi állapotának átláthatóságát illetően.



A hivatalos közlemény szerint a rákot rutinvizsgálat során fedezték fel, és bár a betegség súlyos, jól reagálhat hormonkezelésre. A bejelentés óta Donald Trump is részvétét fejezte ki: „Melania és én szomorúan hallottuk Joe Biden orvosi diagnózisát. A legjobbakat kívánjuk Jillnek és a családnak, Joe-nak pedig gyors és sikeres felépülést.”



Ugyanakkor politikai elemzők szerint a Biden-elnökség utólagos értékelését is befolyásolhatja, ha bebizonyosodik, hogy az elnök már mandátuma alatt is súlyos betegséggel küzdött, és ezt a nyilvánosság elől elhallgatták. Az ügy ráadásul etikai kérdéseket is felvet: mi a felelőssége a közeli családtagoknak egy ilyen helyzetben, és mikor válik a személyes döntés közérdekű problémává?



Míg az USA Járványügyi és Betegségmegelőzési Központja (CDC) hivatalosan nem nyilatkozott az ügyről, orvosszakmai szempontból a prosztatarák – még agresszív formában is – viszonylag jól kezelhető, különösen, ha érzékeny a hormonális terápiákra. A közvélemény azonban valószínűleg nem az orvosi részletekre, hanem a politikai és erkölcsi következményekre fog fókuszálni.

Az ügy minden bizonnyal továbbra is napirenden marad, különösen az Egyesült Államok közelgő választási kampányidőszakában, ahol a transzparencia, az egészségi alkalmasság és a politikai hitelesség kérdései központi szerepet kapnak majd.