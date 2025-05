Állati

Tudósok áttörést jelentő macskaallergia elleni vakcinát fejlesztettek ki

Ez az új, rekombináns technológián alapuló vakcina történelmi áttörést jelenthet a macskaallergiával élő milliók számára. Az eddigi vizsgálatok szerint nemcsak hatékonyabb, de biztonságosabb és pontosabban adagolható is, mint a jelenlegi kezelések. A humán klinikai vizsgálatok megkezdésével új remény nyílhat az allergiás betegek számára. 2025.05.19

Az oroszországi Szecsenov Egyetem kutatói osztrák kollégáikkal együttműködve olyan új típusú vakcinát fejlesztettek ki, amely forradalmasíthatja a macskaallergia kezelését – számolt be róla az intézmény hivatalos közleménye. A rekombináns technológián alapuló vakcina jelenleg a humán klinikai vizsgálatokat megelőző fázisban van, de az eddigi eredmények ígéretesek.



A macskaallergia a világ egyik leggyakoribb allergiás megbetegedése, amely világszerte a lakosság akár 20%-át is érintheti. A tünetek közé tartozik a tüsszögés, köhögés, nehézlégzés, szem- és bőrviszketés, sőt, asztmás rohamokat is kiválthat. A jelenleg elérhető kezelések, például az allergénspecifikus immunterápia (ASIT), több problémát is felvetnek: a vakcinák állatszőr-kivonatból készülnek, nehéz pontos adagolást biztosítani, és mellékhatásként akár allergiás reakciókat is kiválthatnak.



Az új vakcina rekombináns fehérjealapú, vagyis a macskaallergiát kiváltó fehérjéket laboratóriumi körülmények között, genetikailag módosított mikroorganizmusok segítségével állítják elő, nem pedig közvetlenül a macskaszőrből. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a vakcina csak azokat a komponenseket tartalmazza, amelyekre szükség van az immunválasz kialakításához, így csökken a mellékhatások esélye, és jobb célzott hatékonyság érhető el.



Az új típusú vakcina szerkezetét és fejlesztését részletesen ismertette egy nemzetközi kutatócsoport az Allergy című tudományos folyóiratban 2024 áprilisában megjelent cikkében.



Az eddigi preklinikai vizsgálatokat nyulakon végezték el. Az eredmények szerint a vakcina olyan antitestek termelését váltotta ki, amelyek képesek voltak akár 85%-ban blokkolni a macskaallergének által kiváltott immunreakciót. Ez jelentősen meghaladja a jelenlegi ASIT-vakcinák hatékonyságát.



„A mostani ASIT-kezelések során a kivonatokat közvetlenül a macskaszőrből nyerik, így nehéz pontosan meghatározni az allergén dózisát, ráadásul ezek nem fedik le az összes fontos allergénfehérjét. Az új rekombináns vakcina ezeket a korlátokat áthidalja” – mondta Alekszandr Karaulov, a Szecsenov Egyetem Klinikai Immunológiai és Allergológiai Tanszékének vezetője.



A kutatók jelenleg két különböző vakcinatípust emeltek ki, amelyek a legjobb eredményeket hozták a tesztek során. Ezek közül választják majd ki azt a változatot, amely a humán kipróbálási szakaszba léphet.