Életmód

Budapest100 - Rekordmennyiségű ház- és közösségi kert nyitja meg idén a kapuit

Rekordmennyiségű, csaknem 80 ház- és közösségi kert nyitja meg kapuit május 24-25-én a Nyitott Házak Hétvégéjén - közölte a Budapest100 programot szervező Kortárs Építészeti Központ (KÉK).



A közlemény szerint 42 épület lakói, 19 intézmény dolgozói és 16 kert gondozói csatlakoznak idén a programhoz. Már nyilvános a kapuikat megnyitó házak és kertek listája, amely a budapest100.hu oldalán érhető el.



Kiemelték, hogy a Budapest100 fesztivál fókuszában idén a lakóházak, munkahelyek, közösségi terek és kertek zöldfelületei lesznek. Mivel a program idén nem egy konkrét korszakra koncentrál, ezért lehetőséget adott sokféle korú épület jelentkezésére, ahogy a városi zöldfelületek sokszínűségének bemutatására is. A megnyitó épületek között a látogatók találnak belvárosi házat, lakótelepi előkertet, egyetemi kollégiumot, kulturális intézményt, hospice-házat és számos közösségi kertet is.



Az idei témaválasztással szeretnék ráirányítani a figyelmet arra, hogy mit adnak a városlakóknak a város zöld oázisai, és mit tehetnek a városlakók ezekért az oázisokért.

A városok zöldfelületei fontos szerepet játszanak a levegőminőség javításában, a városi hőszigetek kialakulásának és negatív hatásainak mérséklésében, illetve az ott élő növény-, állat- és rovarvilág sokszínűségének megőrzésében



A hatások összeadódnak, ezért a nagy közparkok mellett az épületek által határolt, lakóik által gondozott kisebb-nagyobb kertek is jelentősen alakítják a város és lakóinak jólétét.



A négynapos ingyenes programsorozat május 22-én szakmai nappal kezdődik. A rendezvény célja, hogy feltérképezze a városi természet különböző megközelítéseit, jövőképeit és kutatási irányait a kultúra, a filozófia, az urbanisztika és az ökológia szemszögéből. A program május 23-án a Budapest Fafesztivállal folytatódik, amely a város fáit ünnepli kéttucat tematikus sétával, majd május 24-én és 25-én a Nyitott Házak Hétvégéjével zárul.



A teljes, részletes programot várhatóan május 8-án teszik közzé a Budapest100 honlapján. A sétákra és a programok egy részére már azon a napon elindul a jelentkezés a Budapest100 oldalán, de a Nyitott Házak Hétvégéjének legtöbb eseménye regisztráció nélkül is látogatható - írták a szervezők, akik a közösség támogatását kérik az idei fesztivál hiányzó költségvetésének megteremtéséhez. A felajánlásokat egy adománygyűjtő kampány keretében várják az adjukossze.hu oldalon keresztül.