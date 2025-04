Életmód

Öt nővérnek lett agydaganata ugyanazon a szülészeti osztályon egy amerikai kórházban

Öt nővérnél diagnosztizáltak jóindulatú agydaganatot a Mass General Brigham Newton-Wellesley Kórházban, akik mindannyian a bostoni intézmény szülészeti osztályának ötödik emeletén dolgoznak – közölte a kórház, amely kivizsgálást indított az esetek hátterében álló lehetséges környezeti okok feltárására.



A kórház tájékoztatása szerint összesen 11 dolgozó számolt be valamilyen egészségügyi problémáról az érintett osztályon. Közülük ötnél jóindulatú agydaganatot diagnosztizáltak, két esetben a leggyakoribb típust, meningiómát.



A kórház vezetősége – Jonathan Sonis orvosigazgató-helyettes és Sandy Muse ápolási igazgató – közleményben tudatta:



„A vizsgálat nem tárt fel olyan környezeti tényezőt, amely összefüggésbe hozható lenne az agydaganatok kialakulásával.”



A belső kivizsgálás állami egészségügyi és munkavédelmi szakemberekkel együttműködésben zajlott, és több lehetséges forrást is kizártak, köztük az eldobható maszkokat, az ivóvízellátást, a közeli röntgenberendezéseket, valamint az alattuk működő onkológiai osztály kemoterápiás tevékenységét.



„Az eredmények alapján megnyugtatóan kijelenthetjük, hogy intézményünkben nincs környezeti kockázat” – hangsúlyozták a kórházvezetők.



A nővérek érdekvédelmi szervezete, a Massachusetts Nurses Association (MNA) azonban továbbra is aggódik. A szakszervezet szóvivője, Joe Markman kijelentette:



„A legjobb módja, hogy segíthessünk, ha egy független, tudományos vizsgálatot végzünk – ez jelenleg is folyamatban van, de akár heteket is igénybe vehet.”



A MNA szerint a nővérek saját kezdeményezésre jelezték aggodalmaikat, így ők hívták fel a figyelmet az agydaganatos esetekre.



„A kórház csak néhány dolgozót kérdezett meg, és a környezeti vizsgálatuk nem volt elég átfogó. Nem lehet lezárni az ügyet egy előre megírt konklúzióval” – tette hozzá Markman.



A Rákellenes Amerikai Társaság szerint az ún. rákklaszter (vagyis szokatlanul magas előfordulású daganatos esetek egy területen) meghatározásához négy feltételnek kell teljesülnie: azonos daganattípus, azonos terület, azonos ok, és az esetek száma jelentősen meghaladja a statisztikai átlagot.



Ugyanakkor hangsúlyozzák: „Az Egyesült Államokban tízből négy embernél élete során kialakul valamilyen daganatos betegség, így nem ritka, hogy egy kisebb közösségben egyszerre több eset is előfordul.”



A kórház által indított vizsgálat egyelőre nem talált bizonyítékot közvetlen környezeti veszélyre, de a szakszervezet és az érintett dolgozók továbbra is válaszokat várnak. Az ügy fejleményei jelentős hatással lehetnek az egészségügyi dolgozók munkakörülményeinek és biztonságának jövőbeli szabályozására.