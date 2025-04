Életmód

Miért szeretjük a szexet? Egy új kutatás meglepő választ ad

A szexről beszélni sokak számára még mindig tabunak számít, pedig egy friss tanulmány most végre lerántja a leplet arról, mit is szeretünk valójában a szexben - és az eredmény messze nem az, amire elsőként gondolnánk.

Az Indiana Egyetem kutatói több mint 4000 ember válaszait elemezték, akiket arra kértek, írják le, mi a kedvenc dolguk abban, ha szexuális kapcsolatban vannak a partnerükkel. Az eredmények alapján 22 fő kategóriát határoztak meg, és bár sokan feltételeznék, hogy az orgazmus viszi a prímet, a legtöbben valójában az intimitást említették elsőként.



A megkérdezettek körében a leggyakrabban előforduló válasz az volt, hogy a szexben a közelséget és az intimitást szeretik leginkább. Ez az érzelmi, fizikai, sőt spirituális közelség érzését is jelentette. Egy 57 éves biszexuális nő például úgy fogalmazott: „elveszek a pillanatban”, míg egy 42 éves nő azt írta: „olyan érzés, mintha nem létezne a világ, csak mi ketten.”



Ez azt mutatja, hogy az emberi kapcsolatok mélysége és az egymás iránti érzelmi kötődés sokszor fontosabb, mint maga az aktus technikai része.



A második leggyakoribb válasz a „konkrét szexuális aktusok” volt – ezt leginkább a férfi válaszadók említették. Ide tartozott a csókolózás, orális szex, hüvelyi közösülés, kézi ingerlés, valamint az olyan fizikai érintkezések, mint az ölelés, simogatás, vagy akár a szexjátékok használata.



A további kedvencek között szerepelt:

- jó érzés,

- a partner öröme,

- szeretet/gondoskodás,

- és csak a hatodik helyen jelent meg az orgazmus.

Kisebb arányban említettek olyan szempontokat is, mint a „vágy/szenvedély”, „izgalom/újdonság”, „kaland”, vagy épp a „fantáziák, szerepjátékok”. Érdekesség, hogy 11 résztvevő számára a szex fő célja a gyermeknemzés volt.



A kutatás nemcsak azt tárta fel, hogy mit szeretnek az emberek a szexben, hanem azt is, hogy miben különbözik a nők és a férfiak megélése.



A nők többször említettek olyan szempontokat, mint:

- intimitás,

- szeretet,

- bizalom,

- kényelem,

- valamint a szex utáni közös pillanatok.



Több nő számolt be arról is, hogy a szex önbizalmat ad nekik, és többen fizikai aktivitásként is értékelték, hasonlóan egy edzéshez.



A férfiaknál viszont nagyobb hangsúlyt kaptak a konkrét szexuális tevékenységek és a fantáziák.



A kutatók következtetése egyértelmű: az emberek sokkal többet szeretnek a szexben, mint pusztán a gyönyör érzését. Az intimitás, a közelség, a szeretet és a közös élmény legalább olyan fontos – vagy még fontosabb is.



A tanulmány eredményei hozzájárulnak a pozitív szexualitásról szóló tudás bővítéséhez, és hasznosak lehetnek a szexuális nevelésben, párkapcsolati tanácsadásban vagy akár terápiás munkában is.



A leggyakrabban említett kedvenc dolgok a szexben

- Közelség / Intimitás

- Konkrét szexuális aktusok

- Jó érzés

- A partner örömének látványa

- Szeretet / Gondoskodás

- Orgazmus

- Vágy / Izgalom

- Megnyugvás

- Szenvedély

- Életre keltés érzése

- Kaland / Újdonság

- Testiség és ösztönök

- Bizalom

- Fantázia / Szerepjáték

- Kink (A hagyományosnak tartott szexuális viselkedéstől eltérő preferencia vagy gyakorlat) / Fájdalom

- Gyermeknemzés



A kutatás egyik fontos üzenete, hogy a szexualitás megélése egyéni és sokszínű, és nem szabad csak a fizikai élvezetre szűkíteni. Az emberi kapcsolatok, az érzelmi mélység és a közös élmények legalább olyan fontosak – ha nem fontosabbak – a valódi szexuális elégedettség szempontjából.



Talán ideje lenne többet és őszintébben beszélni arról, mit jelent számunkra a szex – és miért szeretjük igazán.