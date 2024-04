Rákellenes nap

A nők esetében továbbra is az emlőrák, a férfiaknál a prosztatarák a leggyakrabban diagnosztizált daganattípus - olvasható a Magyar Rákellenes Liga szerdán, a nemzeti rákellenes nap alkalmából közzétett közleményében.



Magyarországon 1993 óta április 10-én tartják a nemzeti rákellenes napot, az ideire a Magyar Rákellenes Liga számos érdekes és hasznos előadással készült, a rendezvényen a leggyakoribb daganatos betegségekkel kapcsolatban mutattak be egy-egy újdonságot a szakma vezető szakembereinek előadásaival.



A közlemény idézi Bogos Krisztinát, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatóját, aki elmondta, évente tízezer tüdődaganatos megbetegedést regisztrálnak, és nyolcezren halnak bele a betegségbe.



Hozzátette: mivel a tüdőrák az egyik leggyakoribb daganatos betegség, így 2019 óta, Hunchest néven állami szűrőprogram is létezik, amivel elsősorban az 50 és 70 év közötti dohányosokat próbálják elérni. A tüdőrákos esetek 80 százalékát a dohányzás okozza, és átlagosan minden 7-8. dohányosnál kialakul a tüdőrák.



A szakember elmondta, a programban részt vevők 5 százalékánál mutatták ki a tüdőrák korai stádiumát, ami nagyban növeli a túlélési esélyeket.



Polgár Csaba, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója az emlőrák egy új, úgynevezett brachiterápiás sugárkezelését mutatta be. A brachiterápia egy daganatközeli terápia: a sugárzó izotópot vezetik be egy vékony műanyag katéteren át a kritikus helyre.



A brachiterápia kiváltja a 3-5 hetes, de legalább 3 hetes sugárkezelést, helyette négy nap, újabban már csak két kezelés történik. Előnye ennek az eljárásnak a rövidebb kezelési idő, kíméli az ép szöveteket, kevesebb mellékhatása van és az egészségügyi személyzet sem kap sugárterhelést - ismertette.



Az Európai Brachiterápiás Társaság ötéves, spanyol-magyar együttműködésben megvalósított kutatásának eredményei szerint a résztvevők 96 százalékánál öt év után sem újult ki a betegség.



A robotsebészet friss magyarországi eredményeit mutatta be Tenke Péter, a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház urológiai osztályának osztályvezető főorvosa. A robotasszisztált eljárás olyan beavatkozásoknál használható, ahol eddig nyitott vagy laparoszkópos műtét történt. Az eszközök mobilisabbak, kisebb a beteg és az egészségügyi személyzet terhelése, és segítségével olyan helyek is elérhetőek a testben, amelyek eddig nem.



A szakember beszámolt arról, hogy a robotsebészeti beavatkozásokat jellemzően a prosztatadaganatoknál, a hasi, nőgyógyászati és mellkassebészeti beavatkozásoknál alkalmazzák, de hamarosan fej-nyaki műtéteket is végeznek majd ilyen módszerrel.

Mint írták, a Magyar Rákellenes Liga a kezdetektől aktív résztvevője a "Helybe visszük a szűrővizsgálatokat" programnak. Ezért a rákellenes nap alakalmából a szervezet Miskolc környékén öt helyszínen, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége pedig a négy orvosegyetemi városban: Budapesten, Debrecenben, Pécsen és Szegeden szervez buszos szűréseket az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszos programjával együttműködve.