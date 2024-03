Életmód

Az óraátállítás egészségügyi hatásai

Tavasszal és ősszel is átállítjuk óráinkat, azonban a rohanó életvitelünkkel eleve felforgatott szervezetünket ezzel évente kétszer - hosszabb-rövidebb időre - még jobban megbolygatjuk. 2024.03.31 06:56 ma.hu

Márpedig az alvás olyan létszükséglet, amely ha nem pihentető, számos káros egészségügyi következményt okoz. Így a betegek, gyerekek és idősek számára javasolt kerülni a bioritmus átmenet nélküli háborgatását. Márpedig a nyári-téli időszámításra való átállás megzavarja biológiai óránkat, így nem csak az órát, hanem hozzá a szervezetünket is át kell állítani, ami elképzelhető, hogy mindössze csak kellemetlenségeket, de olykor akár kritikus megterhelést is okozhat a szervezet számára. A csecsemők, a gyerekek és az idősek szervezete mellett az alvászavaroktól szenvedők és a szervi betegségekkel küszködők egyaránt nem tudnak könnyen alkalmazkodni az óraátállításhoz – ráadásul évente kétszer is.



A biológiai óra márpedig nem játékszer, életünket számos szinten irányítja, a génaktivációtól kezdve a hormonszabályozásig, befolyásolja a magatartást, az érzékelést és a teljesítményt is. Feladata többek között az anyagcsere, a szív- és érrendszer, valamint az immunrendszer optimalizálása. Az alvás-ébrenlét ciklus kényes ritmusát a napfény és a sötétség alapján állítja be, és szinkronizálja a szervezettel körülbelül 24 órás időtartamra.



A tapasztalatok azt mutatják, hogy hétfőnként eleve több az infarktus és a sztrók kialakulásának esélye (főként a nők esetében), a hét első napján gyakoriak a munkahelyi és közlekedési balesetek is. Óraátállítás után – mely mindig vasárnapra virradóra esik – pedig az esetek számának jelentős emelkedése mérhető az első egy hétben, a negatív egészségügyi hatások akár 14 napig is elhúzódhatnak, de addig biztosan, amíg a szervezet nem képes megfelelően alkalmazkodni a beállt változásokhoz.

A megbolygatott 24 órás cirkadián ritmus rövidtávon kellemetlen közérzettel, fejfájással, lehangoltsággal, levertséggel, dekoncentrációval jár, az alvási ciklus felborulásának hosszútávú következménye pedig a szív- és érrendszeri megbetegedések mellett a szorongás, depresszió, elhízás és az időskori elbutulás kialakulása is.



A belső és külső óra összhangjának hiánya negatív hatással van a vércukorszint-szabályozásra, alvászavarokat, fáradtságot, depressziót okoz. Az ilyenkor jelentkező ingerültség, étvágytalanság és emésztési problémákon túl fokozza az a szívfrekvencia ingadozását és csökkenti a koncentrálóképességet.



Mivel a nap folyamán rendre változnak a vérnyomás értékek, a pulzusszám, a testhőmérséklet és a hormonok szintje, a biológiai órának még az apró ingadozása is fejére állíthatja mindezt, ha pedig az alvás-ébrenlét ritmus megzavarodik, vele együtt a hormonháztartás is – így többek között a daganatok kialakulásának megakadályozásában igen fontos szerepet játszó melatonin kiválasztása is.