Magyar bárányok kerülnek az olasz húsvéti asztalokra

Az olasz húsvéti hagyományokról és a fenntarthatóságról beszélgetett Kék bolygó című podcastjának legújabb, hétfőn közzétett adásában Áder János volt államfő és Gianni Annoni olasz étteremtulajdonos. 2024.03.25 10:34 MTI

Arra a kérdésre, hogy mennyire fontos ünnep a húsvét az olaszoknak, Gianni Annoni kiemelte, "nekünk, keresztényeknek" a legfontosabb ünnepünk a húsvét, hiszen "minden csoda, amit az Isten ígért, itt találkozik".



A húsvétkor Olaszországban fogyasztott ételek közül Gianni Annoni kiemelte a bárányt, amelyet legnagyobb mennyiségben Magyarországról visznek be Olaszországba. Hozzátette, hogy fontos a tojás is, amellyel sós tortákat is díszítenek főleg Dél-Olaszországban, valamint a tavaszi zöldségek és a húsvéti desszertek.



A kedvenc húsvéti ételére vonatkozó kérdés kapcsán Gianni Annoni kifejtette, hogy mindenevő, "mindent megtisztel", és ez szerinte üzenet a fenntarthatóságért, az igazi változásért. Úgy vélte, a mostani nagy probléma az, hogy az ember elkényelmesedett, csak csirkemellet eszik, ha halat, akkor lazacot, kezdi elfelejteni a belsőségeket, a furcsa ízeket, furcsa textúrákat, miközben a "mindenevés" lenne a fenntarthatóság kulcsa.



Ezt a helyzetet Áder János a nagymamája szavaival úgy írta le, hogy "beleszoktunk a jóba". Majd rámutatott, gyermekei generációjának természetes, hogy bármit megvehet, ugyanakkor nem akarják feleleveníteni a gasztronómiai hagyományokat, nem akarnak kísérletezni. Példaként említette, hogy a Magyarországon fogható édesvízi halaknak van vagy 150 féle elkészítési módjuk, nem csak a rántás vagy a halászlé.



Áder János hangsúlyozta a hagyományok megőrzésének fontosságát és megjegyezte, hogy Gianni Annoni nemcsak a családjában őrzi a hagyományt, hanem az étterme menüsorának összeállításánál is.



Áder János emlékeztetett arra, hogy Gianni Annoni korábban azt mondta, Magyarországon nagyon nehéz jó alapanyagot beszerezni, kénytelenek sokszor a jó alapanyagért Olaszországba menni. Változott-e a helyzet az elmúlt években? - tette fel a kérdést Áder János.



Gianni Annoni kiemelte, hogy változott, elsősorban a húsok terén. Az étteremben használt vad és baromfi mindenféleképpen magyar, a felhasznált marhahús egy része is magyar, a borjút azonban még mindig Olaszországból kell beszerezniük és onnan hozzák be a tengeri halakat is.



Gianni Annoni kiemelte, hogy a magyar konyha nagyon "előre ment", volt egy evolúciója, és azt is pozitívumként említette, hogy "a magyar ember tudatosan kezdett el a magyar élelmiszeren gondolkodni".



A beszélgetés végén Gianni Annoni még egyszer felhívta a figyelmet a hagyományok megtartásának fontosságára, és mindenkit arra biztatott, hogy húsvétkor fogyasszon minőségi, magyar húst. Áder János elköszönésében minden nézőnek és hallgatónak áldott húsvétot kívánt.