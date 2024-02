Egészségügy

Németország legalizálja a kannabiszt

Nem vicc, a németek április 1-jétől legálisan juthatnak majd hozzá rekreációs kannabiszhoz a képviselők által pénteken elfogadott új jogszabály értelmében. A törvény lehetővé teszi a kábítószer korlátozott használatát és termesztését felnőttek számára személyes fogyasztás céljából, de a kereskedelmi forgalomba hozatal továbbra is nagyrészt tilos lesz.



A kannabisz rekreációs célú fogyasztásának legalizálása Olaf Scholz kancellár koalíciós kormányának egyik legfontosabb ígérete volt, a tervekről az elmúlt években többször is szó esett az országos médiában.



Pénteken a Bundestagban - a német parlament alsóházában - 407 törvényhozó támogatta a törvényjavaslatot. Mintegy 226 képviselő ellenezte a törvényjavaslatot, négy törvényhozó pedig tartózkodott. A jogszabály lehetővé teszi, hogy Németországban a felnőttek otthonukban legfeljebb 50 gramm (1,7 uncia) marihuánát birtokoljanak. A közterületeken a maximum 25 grammra korlátozódik. A felnőttek számára az is megengedett lesz, hogy otthon legfeljebb három kannabisznövényt termesszenek.



A törvény július 1-jétől lehetővé teszi a nagyobb mértékű kábítószer-termesztést nonprofit "kannabiszklubokban". Ezek a csoportok legfeljebb 500 tagból állhatnak, és csak saját fogyasztásra termesztenek növényeket. A klubok működési költségeit a fogyasztás mértékétől függően a tagdíjakból fedezik majd - egy személy pedig havonta legfeljebb 50 gramm kannabiszt kaphat a klubtól. A 21 év alattiak esetében ez a mennyiség 30 grammra korlátozódik.



A marihuána nyilvános fogyasztása tilos lesz az iskolák, sportlétesítmények és játszóterek közelében - a kannabisz birtoklásán tetten ért kiskorúaknak pedig drogfogyasztás-megelőzési programon kell majd részt venniük.



A kábítószer legalizálása "alternatívát teremt a feketepiaccal szemben" - magyarázta pénteken Karl Lauterbach német egészségügyi miniszter, hozzátéve, hogy a korábbi jogszabályok kudarcot vallottak, mivel a fogyasztás amúgy is növekedett.



Németország legnagyobb ellenzéki ereje, a Konzervatív Unió blokkja elítélte az új törvényt, Tino Sorge, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) egészségpolitikai szóvivője pedig "abszurdnak" nevezte Lauterbach kijelentéseit. Stephan Pilsinger képviselő azzal vádolta a kormánykoalíciót, hogy "a kereskedőket és nem a fogyasztókat akarja védeni".



A YouGov február közepén végzett közvélemény-kutatása szerint a németek megosztottak a kérdésben. A megkérdezettek mintegy 47%-a mondta, hogy "valamelyest ellenzi" vagy "teljesen ellenzi" a legalizálást, míg 42% bizonyos mértékig támogatja azt.

A Zöldek támogatói tűntek a kezdeményezés legnagyobb rajongóinak, 61%-uk valamennyire vagy teljesen támogatta a kezdeményezést. Olaf Scholz kancellár szociáldemokrata párti szavazói szinte egyenlően megosztottnak tűntek a kérdésben, míg a CDU szavazói voltak a leghevesebb ellenzői a lépésnek. A felmérés összesen 3684 felnőtt válaszadó bevonásával készült Németország-szerte február 19-én.