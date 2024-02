Társadalom

KINCS: tízből kilenc magyar a házasságot tartja a legjobb párkapcsolati formának

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) felmérései szerint tízből kilenc magyar ember a házasságot tartja a legjobb párkapcsolati formának, és a fiatalok többsége is házasságban szeretne élni.



"A házasság a feltétel nélküli bizalom és odaadás legmagasabb szintű megnyilvánulása egy férfi és egy nő között, amely a legbiztosabb alapot nyújtja a gyermekvállaláshoz és gyermekneveléshez" - fogalmazott a KINCS a hét végén kezdődött házasság hete alkalmából írt közleményében, amelyet hétfőn juttattak el az MTI-hez.



A magyarok lelki állapotát vizsgáló Hungarostudy kutatás egyértelműen rávilágít arra, hogy a házasság fontos egészségvédő tényező, testi és lelki szempontból egyaránt, azok ugyanis, akik házasságban élnek, általában tovább élnek, boldogabbnak és elégedettebbnek is tartják magukat, mint az egyedülállók - hívták fel a figyelmet.



Úgy folytatták, hogy bár a házasság intézményét napjainkban számtalanszor támadják, relativizálják, idejétmúlt, elavult kapcsolati formának tartják, a KINCS kutatásai azt bizonyítják, hogy ennek ellenére még ma is tízből kilenc magyar a házasságot tartja a legjobb párkapcsolati formának.



"A fiatalok nagy része házasságban szeretne élni, ezzel magyarázható, hogy az élettársi kapcsolatok jelentős része is házassággal végződik" - fogalmaztak, hozzátéte, ezt igazolja az a tény, hogy 2010-hez képest jelentősen, mintegy 15 ezerrel nőtt a házasságkötések száma.



A Kopp Mária Intézet korábbi felmérése szerint a 30 év alatti fiatalok házasságpártiak, a megkérdezett egyedülállók 75 százaléka tervezi, hogy a jövőben házasságot köt majd, és ma már a gyermekek háromnegyede is házasságban születik, míg korábban csak minden második újszülöttnek voltak házasok a szülei.



A házasság hete kezdeményezés több mint két évtizede Angliából indult el, és minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára hívja fel a figyelmet - írták a közleményben.