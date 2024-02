Életmód

Az egyenlőségért felelős EU-biztos szerint az uniós LMBTIQ-stratégia sok ember életét tette jobbá

Az Európai Uniónak az LMBTIQ-közösséghez tartozók egyenlőségéről szóló stratégiája "sok ember életét tette jobbá", és hozzájárult számukra egyenlőbb és befogadóbb társadalmak építéséhez - jelentette ki Helena Dalli, az Európai Bizottság egyenlőségért felelős tagja szerdán Strasbourgban.



Az Európai Parlament e témával foglalkozó plenáris vitájának keretében a máltai biztos közölte: az európai uniós szintű, átfogó közvélemény-kutatás, az Eurobarométer 2023-as kiadása szerint a válaszadók 25 százaléka érzi magát problémamentesen egy leszbikus, meleg vagy biszexuális kollégával, és 59 százaléka fogadja el, ha gyermeke azonos neművel él párkapcsolatban - 3, illetve 4 százalékkal többen a 2019-es arányokhoz képest.



Hozzátette: a számok akkor már alacsonyabbak, amikor a transznemű és interszexuális emberekről van szó, így egyre több tagállam fokozza az LMBTIQ-egyenlőség iránti elkötelezettségét az uniós stratégiával összhangban. Felhívta a figyelmet, hogy egyre több uniós tagállam vezet be emberi jogi alapú nemi elismerési eljárásokat, erősíti az azonos nemű párok és a szivárványcsaládok elismerését és védelmét, valamint kiterjeszti a megkülönböztetés elleni védelem hatályát a nemi identitásra és annak kifejeződésére.



Hozzátette azonban, hogy bár történt előrehaladás az LMBTIQ-közösséghez tartozók egyenlőségének terén, "a folyamatos visszalépések arra emlékeztetnek, hogy az LMBTIQ-egyenlőség irányába tett haladás nagyon törékeny lehet".



Rámutatott, hogy az Eurobarométer-felmérésben megkérdezettek 54 százaléka - a 2019-es 53 százalék után - arról számolt be, hogy a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés széles körben elterjedt az országában. Ez az arány a transzneműséggel kapcsolatban 57 százalékra emelkedik, ami 9 százalékos növekedést jelent a négy évvel ezelőtti szinthez képest.



"Még azokban az országokban is, ahol a társadalmi elfogadottság szélesebb körű, bizonyos politikai erők fokozzák az LMBTIQ-jogok korlátozására irányuló erőfeszítéseiket, politikai haszonszerzés céljából szítják az ezen közösséghez tartozó emberek elleni erőszakot és gyűlöletet" - emelte ki Dalli.



Megerősítette, hogy az erőszak és a diszkrimináció növekedésével szemben az EU nem habozott fellépni eddig sem, és továbbra is éberen követi nyomon a stratégia tagállami végrehajtását.



"Nem fogadhatjuk el, hogy az embereket megakadályozzák abban, hogy teljes értékű szerepet töltsenek be amiatt, hogy hogyan néznek ki, miben hisznek, kit szeretnek, honnan származnak. Eltökélten küzdünk a gyűlölet, a bűnbakképzés és bármely személy faji és etnikai származása, hite, neme vagy szexualitása miatti becsmérlése ellen" - hangoztatta az uniós biztos.



Mint mondta, az Európai Bizottság a 2020-ban bemutatott stratégia végrehajtásának félidős értékelésén dolgozik, és azt vizsgálja, hogyan alakult az LMBTIQ-közösség helyzete a stratégia elfogadása óta.

A félidős jelentés tükrözni fogja az érdekelt felek - köztük a tagállamok és a civil társadalmi szervezetek - közötti széles körű konzultációs folyamat során benyújtott véleményeket is.