Egészség

MGyT: a borsmenta az év gyógynövénye

A borsmentaolaj számos klinikai vizsgálat szerint hatásosan enyhíti az emésztési panaszokat, ami elsősorban görcsoldó hatásával függ össze. 2024.01.27 12:41 MTI

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGyT) Gyógynövény Szakosztálya 2024-ben a borsmentát választotta az év gyógynövényének - közölte a szervezet szombaton.



A közlemény szerint a borsmenta (másnéven borsos menta, latinul Mentha piperita) évelő, Európában és Észak-Amerikában is termesztett növény, amelynek levelét és illóolaját használják a gyógyászatban.



Jelentőségét mutatja, hogy a legrégebben termesztett gyógynövények egyike - tették hozzá. Közölték azt is, hogy a borsmenta leveléből készült teát és illóolajat a népi gyógyászatban epe- és bélpanaszok, illetve megfázásos tünetek enyhítésére alkalmazzák, külsőleg pedig bőrviszketés és fájdalom csillapítására használják. A borsmentaolaj számos klinikai vizsgálat szerint hatásosan enyhíti az emésztési panaszokat, ami elsősorban görcsoldó hatásával függ össze - írták.



Úgy folytatták, hogy epehajtó hatását is vizsgálatok bizonyítják. Megfázás esetén köptetőként alkalmazzák. Az illóolajat, illetve a belőle nyert mentolt antibakteriális, hűsítő és enyhe helyi érzéstelenítő hatása révén külsőleg is használják például csípések, kiütések esetén. A kezelt terület vérkeringésének fokozásával enyhíti az ízületi- és izomfájdalmat. Az MGyT Gyógynövény Szakosztályának célja, hogy tevékenységével hozzájáruljon a gyógynövények szakszerű alkalmazásának terjedéséhez - áll a közleményben.