Snoop Dogg leszokott a füvezésről

Snoop Dogg, a popkultúra egyik legünnepeltebb füvezője egy közösségi médiás bejegyzésben árulta el, hogy felhagy a dohányzással, amelyhez karrierje nagy részében elválaszthatatlanul kötődött.



Az 52 éves férfi, akinek valódi neve Calvin Broadus, három évtizedes közszereplése alatt a szer hangos szószólójaként szerzett magának hírnevet, zenéjének és üzleti birodalmának nagy része szorosan kapcsolódik a marihuána iránti lelkesedéséhez.



Csütörtökön azonban a veterán rapper az Instagram közösségi médiaplatformon közel 83 millió követőjének meglepetésszerűen bejelentette, hogy elszívta utolsó slukkját. "Hosszas megfontolás és a családommal való beszélgetés után úgy döntöttem, hogy leszokom a cigiről" - írta. "Kérlek, tartsátok tiszteletben a magánéletemet ebben az időszakban".



A bejelentés valószínűleg meglepetésként érte rajongói légióit. 2013-ban Snoop Dogg - aki akkor még 'Snoop Lion' néven lépett fel - a GQ magazinnak azt nyilatkozta, hogy gyakran akár napi 80 marihuánás cigarettát is elszívott. Évekkel később azt is elárulta, hogy foglalkoztatott egy alkalmazottat, akinek egyetlen feladata az volt, hogy cigit sodorjon neki.



Egy másik interjúban Snoop Dogg azt is állította, hogy a Fehér Házban is szívott marihuánát.



A rapper hirtelen józanságára annak ellenére került sor, hogy több marihuánával kapcsolatos vállalkozásban is részt vett, köztük a Merry Jane nevű cégében, amelyet "kannabiszra összpontosító digitális médiaplatformnak" neveztek. Emellett részesedése van a "Leafs by Snoop" nevű kannabisztermék-kínálatban is.



A Frank nevű kábítószer-ellenes tanácsadó szolgálat szerint a marihuána fogyasztása növelheti a tüdőrák kockázatát, és hosszú távon szorongásos és paranoiás problémákat okozhat, valamint növelheti a skizofrénia kialakulásának kockázatát.



Snoop Dogg az 1993-as 'Doggystyle' óta 19 albumot adott ki, és 17 alkalommal jelölték Grammy-díjra.