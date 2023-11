Életmód

WC-papír a hűtőben? Hatalmas port kavart a módszer, de beválik! - videó

Minden nap felkap valamit a közösségi média, és vírusként terjed szét a világban. Egyik alkalommal vicces, másik alkalommal bizarr dolgok kerülnek elő. Most úgy tűnik, mindkettőről szó van.



Hiszen ki az, aki vécépapírt tesz a hűtőszekrénybe és miért? Íme, mit tudunk arról, miért csinálják ezt az emberek!



Ha egyszer beüt a lejárt szavatosságú étel vagy a kiömlött tej szaga, azt nehéz lehet eltüntetni, de a közösségi média felhasználói szerint egy meglepő termék segíthet: a vécépapír.



A New York Post beszámolója szerint a közösségi média felhasználói azt állítják, hogy a vécépapír segíthet elnyelni a hűtőszekrény levegőjének nedvességét, ami hozzájárulhat a penész és a kellemetlen szagok kialakulásához.



Bár lehet, hogy nem a legvonzóbb látvány, de ha egy tekercs vécépapírt tartunk a hűtőszekrény hátuljában, az segíthet frissen tartani a hűtőt.



A Parade, egy életmóddal foglalkozó weboldal szerint a szódabikarbónát gyakrabban használják a szagok semlegesítésére; ez az olcsóbb megoldás állítólag jobban működik mind a felesleges nedvesség, mind a szagokat gyors eltávolításában.



Az interneten azonban több videó is megjelent, amely bizonyítja, hogy a wc-papíros hack is működik, és az emberek a mindennapokban is használják.



A Parade ehhez azt ajánlja, hogy használjunk friss tekercset, tároljuk a hűtőszekrény hátsó részében, távol mindentől, ami szivároghat, és három hét után dobjuk ki a tekercset. "Ne próbáljuk meg újra felhasználni a tekercset a fürdőszobában" - írja a lap.