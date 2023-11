Életmód

A katolikus egyház enyhíti a transzneműekre vonatkozó szabályokat

Transznemű katolikusok is megkeresztelkedhetnek, sót Ferenc pápa nemrég azt javasolta, hogy a papok egyénileg is megáldhatják az azonos neműek egyesülését. 2023.11.09 08:52 ma.hu

A Vatikán ideológiai hivatala pontosította a transznemű hívőkkel kapcsolatos álláspontját, mondván, hogy megkeresztelkedhetnek és különböző szerepeket tölthetnek be a katolikus hitben mindaddig, amíg nem kockáztatják a "nyilvános botrányt".



Egy brazil püspök által feltett kérdésekre válaszoló levélben a Hittani Kongregáció felvázolta a transznemű és más LMBT hívőkkel kapcsolatos álláspontját, megerősítve, hogy részesülhetnek a keresztség szentségében, tanúként szolgálhatnak esküvői szertartásokon, és katolikus gyermekek keresztszüleiként tevékenykedhetnek.



"Egy transzszexuális... ugyanolyan feltételek mellett részesülhet a keresztségben, mint a többi hívő, ha nincsenek olyan helyzetek, amelyekben fennáll a veszélye annak, hogy nyilvános botrányt vagy zavart keltenek a hívőkben" - áll a levélben, hozzátéve, hogy "transzszexuális problémákkal küzdő serdülők" is részesülhetnek a keresztségben, ha "jól felkészültek és hajlandók is rá".



A tanítóhivatal hasonlóképpen azt mondta, hogy a transznemű felnőttek, beleértve azokat is, akik hormonkezelésen vagy nemi átalakító műtéten estek át, "bizonyos feltételek mellett" keresztszülőként is részt vehetnek a keresztelési szertartásban. Megjegyezte azonban, hogy ez "nem jelent jogot", és nem lenne megengedett, ha ez a transzneműség "indokolatlan legitimációját" vagy "az egyházi közösség nevelési szférájában való dezorientációt" kockáztatná.



Arra a kérdésre, hogy két "homoemocionális" szülő megkeresztelhet-e örökbefogadott vagy béranyától született gyermeket, az egyház azt mondta, hogy "megalapozott reménynek kell lennie arra, hogy a gyermek a katolikus vallásban fog nevelkedni". Továbbra is elutasította azonban az azonos neműek kapcsolatát, mondván, hogy a vallási tanítás csak két azonos nemű ember "egyszerű együttélését" engedélyezi.



A levél a Vatikán legújabb elmozdulását jelzi az LMBT kérdésekben. Bár az egyház 2021-ben kijelentette, hogy nem fogja elnézni az azonos neműek házasságát, fenntartva, hogy "Isten nem áldhatja meg a bűnt", Ferenc pápa úgy tűnik, hogy még a múlt hónapban enyhített ezen az álláspontján.



A pápa öt konzervatív bíborosnak írt levelében, akik pontosítást kértek az azonos neműek házasságával kapcsolatban, azt mondta: "Nem lehetünk olyan bírák, akik csak tagadnak, elutasítanak és kizárnak", hozzátéve, hogy a papok eseti alapon adhatnak "áldási formákat" a melegházasságokra. Arra buzdította a papságot, hogy a hívek szexuális irányultságától függetlenül mutassanak "kedvességet, türelmet, megértést, gyengédséget és bátorítást", bár hozzátette, hogy az azonos neműek kapcsolatai "nem feltétlenül válhatnak normává".