Társadalom

Nem kötelező a bikinifelső viselése az amszterdami uszodákban

Nem kötelező a bikinifelső viselése, mindenki számára engedélyezett a félmeztelen úszás és a napozás Amszterdam uszodáinak medencéiben és a csatornákban, valamint mindenütt, ahol az úszás és a fürdés megengedett - jelentette az NL Times című angol nyelvű holland hírportál csütörtökön.



Májusban Ilana Rooderkerk városi tanácsnok arra szólította fel az amszterdami városvezetést, hogy követve Berlin példáját, szüntesse meg a bikinifelső kötelező viselését a nyilvános fürdőhelyeken - emlékeztetett a hírportál.



Sofyan Mbarki, Amszterdam város gazdasági ügyekért, valamint sportért és a munkaerőpiaci integrációért felelős polgármester-helyettese azt ígérte, hogy megvizsgálja a vonatkozó jogszabályokat. Mbarki szerdán jelentette be, hogy a bikinifelső nélküli úszás és napozás engedélyezéséhez nincs szükség jogszabályi módosításra.



"Lehetséges volt, így most is lehetséges, hogy a nők felső nélkül úszhassanak Amszterdam medencéiben" - fogalmazott Mbarki, majd hozzátette: Amszterdam tehát az egész Hollandiában érvényes szabályt követi. Elmondta továbbá: felhívták az uszodák vezetőségének figyelmét az érvényes jogszabályra, és emlékeztették őket arra, hogy a bikinifelső viselése október 4-től nem tehető kötelezővé.



Az elmúlt években a nők több európai városban is kiálltak a félmeztelen úszáshoz és napozáshoz való jogukért. A hírportál emlékeztetett arra: a nyolcvanas évek Hollandiájában még teljesen természetes volt, hogy a nők félmeztelenül úsztak. Ez a szokás azonban a társadalmi normák változásával háttérbe szorult. Sofyan Mbarki közölte még: továbbra sem valószínű, hogy a városi uszodákban a nők bikinifelsők nélkül úsznak majd. Az uszodák és fürdőhelyek látogatói megosztottak e kérdésben - tette hozzá a holland hírportál.