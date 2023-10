Életmód

Mi történik, ha lenyeljük a rágót? Egy szakértő megcáfolja a régi elméletet

Mindannyian átéltük már azt a szorongató érzést, amikor véletlenül lenyeltük a rágót, amit már régóta rágtunk. Aztán beugrik a régi, évtizedek óta keringő mese, miszerint a rágó még 7 évig a gyomrunkban marad. De vajon tényleg igaz ez? 2023.10.02 19:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Simon Travis, az Oxfordi Egyetem klinikai gasztroenterológus professzora nem ért egyet ezzel az elképzeléssel. Travis professzor magára vállalta, hogy eloszlatja ezt a mítoszt, és egyszer s mindenkorra tisztázza a dolgokat.



A CNN-nek adott interjújában a professzor megcáfolta az elméletet, és azt mondta, hogy a mondás, miszerint a rágógumi hét évig marad a gyomrunkban, csupán egy "városi legenda".



"Fogalmam sincs, honnan származik ez a mítosz. Csak azt tudom elképzelni, hogy azért találták ki, mert valaki le akarta szoktatni a gyerekeit a rágógumizásról".



Bár a régi elmélet tisztázása nagy segítség azoknak, akiknek szorongásuk volt attól, hogy rágózás közben véletlenül lenyelték a rágógumit, Travis arra is figyelmeztetett, hogy a rendszeres rágónyelés is ártalmas lehet.



Hány lenyelt rágógumi a túl sok?



Tisztázta, hogy napi három vagy több rágógumi elfogyasztása már túl soknak számítana.



A professzor kifejtette: "Ha lenyelünk egy rágógumit, az átmegy a gyomron, átmegy a beleken, és a másik végén változatlanul távozik". Hozzátette: "Vannak olyan esetek, amikor a rágógumi megtapad a csecsemők, sőt, a gyerekek bélrendszerében, ha sokat nyeltek le, és akkor elzáródást okoz".



A professzor szerint azonban ez nem gyakori jelenség: "De a több mint 30 éves gasztro szakorvosi gyakorlatom során még soha nem láttam ilyen esetet".



Travis professzor nincs egyedül ennek a mítosznak az eloszlatásával. Dr. Aaron Carroll, az Indiana Egyetem gyermekgyógyászprofesszora és egészségügyi vezetője több olyan könyv szerzője, amely lerántja a leplet az emberi testtel kapcsolatos általános tévhitekről.



Dr. Carroll is osztotta azt a nézetet, hogy a rágógumi lenyelése nem okoz kárt; de ő is azt tanácsolta, hogy ne tegyük.



Carroll azt mondta: "Nincs tápértéke. A rágógumi rágógumi alapú édesítőszerekből, ízesítőkből és illatanyagokból áll. A rágógumialap elasztomerek, gyanták, zsírok, emulgeálószerek és viaszok keveréke. Szóval nem mondanám, hogy egészséges".