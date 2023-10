Életmód

Termelői piacon vásárolt kézműves terméket - két éve zombiként él

Egy 47 éves brazil nő, Doralice Carneiro Sobreira Goes megbetegedett, miután megette a pestót, amit egy termelői piacon vásárolt. "A pestón nem volt lejárati dátum, és a boltos nem adott nekem tárolási utasításokat sem, pedig gyakori vásárló voltam" - mondta Goes a lapoknak.



Bár a pesto jól nézett ki és jó ízű volt, mégis rosszul lett tőle, és már az elfogyasztása utáni napon rosszul kezdte érezni magát. "Nnem éreztem jól magam, a légzésem nehézkes lett, a nyelvem pedig mintha bizsergett volna" - mondta Goes, aki hozzátette, hogy 11 órát aludt.



Úgy érezte, ez már nem vicc és kórházba kell mennie, ezért autójába ült és elhajtott az intézményig, ám mire leparkolt, már teljesen lebénult.



"Nem tudtam megmozdítani a testemet, ezért kidobtam magam az autóból" - mondta a The Independent szerint. "Ekkor láttam meg egy alkalmazottat egy kerekesszékkel, ezért kiabáltam, amire aztán odajöttek és segítettek."



Amikor az orvosok megvizsgálták Goes-t, hányt és nehezen lélegzett. Alig tudott mozogni, csak két lábujját mozgatta.



Botulizmust diagnosztizáltak nála, és a házi készítésű pestót okolták. A Clostridium botulinum baktérium toxinja - amelyet gyakran konzervekkel hoznak összefüggésbe - okozza a ritka, de súlyos botulizmus nevű betegséget.



"A gyilkos baktériumok kevés oxigénnel teli környezetben szaporodnak és állítják elő a toxint" - írja a Mayo Clinic.



A tünetek a toxin elfogyasztása után hamarosan jelentkezhetnek, a lenyelt mennyiségtől függően olyan hatásokkal, mint nyelési vagy beszédzavar, hányinger, légzési problémák és homályos látás.

Bár az antitoxinok segíthetnek korlátozni a botulizmus okozta károkat, "a gyógyulás hónapokig is eltarthat, és jellemzően hosszabb rehabilitációs terápiát igényel" - írja a Mayo Clinic.



A vásárlás 2021 decemberében történt, rá egy hónapra bontotta fel a vásárfiát, onnantól egy évet töltött kórházban, számtalan terápiát kapott, hogy csökkentsék a krónikus fájdalmait és visszaszerezze erejét. "Kilenc hónapja már segítség nélkül lélegzem, ami jó jel" - mondta.



"Most már egyedül is tudok vizelni és magamat etetni" - tette hozzá, de régi életét már sosem kaphatja vissza, saját bevallása szerint úgy él mint egy zombi. Még az önálló járás is nehéz: "járókeret segítségével közlekedem".



A CDC azt javasolja, hogy a házi készítésű ételeket tartsuk hűtőben, és a fel nem használt adagokat négy nap után dobjuk ki, hogy csökkentsük az élelmiszer okozta botulizmus kockázatát.