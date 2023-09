Folyamatosan növekszik az elhízottak aránya

Életmód

2023.09.24 14:40 MTI

Az Egyesült Államok minden államában meghaladta a 20 százalékot az elhízott felnőttek aránya tavaly, a tagállamok csaknem felében pedig az ott élők több mint harmada elhízott volt - derül ki az amerikai egészségügyi központ jelentéséből.



A szövetségi járványügyi és betegségmegelőzési központ (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) friss tanulmánya szerint egyedül a fővárosban, Washingtonban maradt az arány 25 százalék alatt, és további 5 tagállamban nem éri el a 30 százalékot. Idetartozik Kalifornia, Colorado és néhány északkeleti állam.



A jelentés szerint a tagállamok legnagyobb részében a lakosság mintegy harmada tartozik az elhízottak körébe, ami 22 államban a 35 százalékot is meghaladja.



Az elhízottak aránya Oklahoma, Louisiana és Nyugat-Virginia államokban a legnagyobb, ahol közelít a lakosság feléhez.



A CDC kutatási jelentése arra is felhívja a figyelmet, hogy 10 évvel ezelőtt az Egyesült Államokban sehol nem haladta meg a 35 százalékot ez az arány.



A 2022-es adatokból az is kiderül, hogy az elhízottság az afroamerikai felnőttek körében a leggyakoribb, 38 százalékukat érinti, míg az őslakos amerikaiak körében 35 százalékon áll a mutató. A spanyol ajkú amerikai állampolgárok pontosan harmada tartozik ebbe a kategóriába, míg a fehér felnőttek körében csupán 14 százalék az elhízottak aránya.



Iskolai végzettség szerinti összesítés alapján, a felsőfokú végzettséggel rendelkező amerikai felnőttek 27 százaléka elhízott, a középiskolát végzettek 35 százaléka, a középiskolát nem végzetteknek pedig ennél is nagyobb aránya, 37 százaléka.



A fiatal felnőttek (20-25 év közöttiek) körében 20 százalékon áll mutató, miközben a 45-54 év közöttieknél ennek kétszerese, csaknem 40 százalék az elhízottak aránya.



Az elhízottságot a testtömegindex (BMI) alapján határozzák meg, amelynek 35 feletti értéke elhízottságot jelöl.