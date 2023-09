Életmód

Börtönbe került a TikToker a disznóvideója miatt

2023.09.22 14:29 ma.hu

Egy indonéz nőt bűnösnek találtak egy futótűzként terjedő videó alapján a muszlimok megsértésében. Két év börtönbüntetésre ítélték a közösségi média influencert, mert a disznóhúsevés előtt muszlim imát mondott el és ezt videóra is vette, majd közkinccsé tette az interneten.



Lina Lutfiawatit bűnösnek találták "olyan információk terjesztésében, amelyek gyűlöletet szíthatnak egyének és egy bizonyos vallási közösség között" - közölte a palembangi kerületi bíróság kedden hozott ítéletében a Jakarta Globe szerint. Lutfiavatit 250 millió indonéz rúpia (16 230 dollár) megfizetésére is kötelezték. A bíró közölte, hogy a büntetését három hónappal meghosszabbítják, ha nem fizeti ki a bírságot.



Lutfiawati, aki az interneten Lina Mukherjee néven ismert, a tárgyalás megkezdése előtt bocsánatot kért. "Tudom, hogy hibáztam, de tényleg nem számítottam erre a büntetésre" - mondta a CNN Indonesia által idézett újságíróknak a bíróság előtt.



"Egyetlen ember sem tökéletes. A jövőben csak olyan vicces tartalmakat fogok készíteni, amelyek nem sértik az embereket" - tette hozzá.



A videót, ami miatt az influencer bajba került, márciusban töltötte fel. Lutfiawati lefilmezte magát, amint azt mondja, hogy "Bismillah" ("Allah nevében"), mielőtt megkóstolja a sertéshúst. A TikToker, aki maga is muszlimnak vallja magát, azt mondta, hogy "kíváncsi" volt a sertéshús ízére.



A felvétel vírusként terjedt, több millió megtekintést gyűjtött, és felkeltette a konzervatív csoportok, köztük az indonéz Ulema Tanács, az ország legfelsőbb mulszlim egyházi szerve figyelmét, amely "istenkáromlásnak" nevezte a nő cselekedetét. Lutfiavatit végül feljelentették a rendőrségen, és az ország istenkáromlásról szóló törvényei alapján vádat emeltek ellene.



Indonézia a világ legnagyobb muszlim többségű országa, ahol 231 millió ember, vagyis a felnőtt lakosság 93%-a vallja magát iszlám vallásúnak. A törvény tiltja az Indonéziában hivatalosan elismert hat vallás - az iszlám, a hinduizmus, a buddhizmus, a katolicizmus, a protestantizmus és a konfucianizmus - elleni bűncselekményeket.